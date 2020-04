E Méindeg de Moien hu sech d'Wirtschafts- an d'Finanz- a Budgetskommissioun vun der Chamber mam entspriechende Projet de loi befaasst.

Et gëtt vun der Regierung als wichteg Mesure fir d'Stabilisatioun an d'Relance vun der Ekonomie ugesinn: de Gesetzprojet iwwert d'Garantië fir d'Wirtschaft am Kader vun der Corona-Kris.

De Staat wëll jo 85% vun de Garantië vu Prêten iwwerhuelen, déi Betriber bei de Banke maachen; dofir ass eng Enveloppe vun 2,5 Milliarden Euro virgesinn.

Relance vun Ekonomie / Rep. Eric Ewald

Fir de Franz Fayot wären déi zwou Kommissiounen am grousse Ganzen domat d'accord gewiescht, dass dat heiten eng gutt Saach wär. Natierlech wäre Froe gestallt ginn an et koumen och Amendementer vun der CSV a vun de Piraten. De Minister huet awer vun enger konstruktiver Diskussioun geschwat an, wéi hie sot, keng Partei erkannt, déi mordicus dogéint wär.

D'Haaptpunkte vum Gesetzprojet sinn, dass Betriber e Prêt vu bis zu 25% vum Chiffre d'affaires vum leschte Joer ufroe kënnen, dass d'Garantië fir nei Prête gëllen an net fir därer, déi scho lafen, an dass se mat aneren Hëllefe kënne cumuléiert ginn. Woubäi d'Banken den Ulafpartner sinn. De Franz Fayot:

„Dat heescht dee Betrib muss bei seng normal Bank goen, wou e schonn e Kredit driwwer lafen huet oder säi Kont huet, an déi Bank, déi kuckt dann zesumme mat deem Betrib, wat fir en Instrument, wat fir e Kredit am beschten op hie passt."

D'Bank mécht dann en Dossier a wann et dozou e positiven Avis gëtt, da geet se bei d'Tresorerie vum Staat, déi d'Garantie da fräigëtt. D'Prête kënnen dann iwwer 6 Joer lafen, erkläert de Wirtschaftsminister:

„Hei gi kuerz- a mëttelfristeg Tresoreries-Besoinen ofgedeckt, mä awer och schonn e bësse méi laangfristeger, dat heescht, dat hei kann duerchaus och benotzt ginn, fir dono an der Relance, wann de Betrib aus der Kris erauskënnt, fir do schonn ze hëllefen, fir erëm d'Aktivitéit ze relancéieren."

Déi 2,5 Milliarde wären, sou de Franz Fayot, schonn eng ganz zolidd Mesure - et misst een awer eventuell nach ajustéieren:

„Et steet jo och direkt an dësem Gesetz schonn en Emprunt dra vun 3 Milliarden, an nach eng Kéier: Mir si prett nozebesseren, wa sech erausstelle sollt, dass dat heiten net duergeet."

D'Banken hätten och schonn iwwer 7.000 Moratoirë vu 6 Méint op Prêten accordéiert, déi scho lafen, fir eng Gesamtvaleur vun iwwer zwou Milliarden Euro an et hätten och schonn eng 2.400 Betriber d'Hëllef an Héicht vu 5.000 Euro kritt, huet de Wirtschaftsminister betount.