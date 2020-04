RTL-Informatiounen no kéint schonns nächst Woch en Ufank gemaach ginn, andeems vereenzelt Schantercher nees opgemaach ginn.

Exit-Strategie / Reportage Roy Grotz

D'Waarden huet en Enn: nodeems déi lescht Wochen ewell an interministeriellen Aarbechtsgruppen un engem Plang geschafft gouf, wéi d'Ekonomie soll aus dem Covid-Wanterschlof erausgeholl ginn, wäerten éischt Etappen heivunner e Mëttwoch public gemaach ginn.

D'RTL-Informatioune vu leschter Woch confirméiere sech: d'Exit-Strategie kritt e Mëttwoch den Accord am Regierungsrot, fir och hei am Land eng schrëttweis Sortie aus dem aktuelle Confinement ze erméiglechen.

Basis vun deem Plang si wéi gesot eng Dosen Aarbechts-Hypotheesen, deenen no d'Wirtschaft nees Schrëtt fir Schrëtt soll ugekierpt ginn. Den Ufank maachen eise Sourcen no ewell d'nächst Woch eenzel, kloer definéiert Métieren op Schantercher - eng Annonce, déi vum Bausecteur mat enge 45.000 Salariéë méi wéi erwaart gëtt.

Eng aner Basis vun den Decisiounen, déi d'Regierung e Mëttwoch zu Senneng wäert fixéieren, fir duerno dem Chamber-Bureau ze presentéieren, ass eng Etüd vu McKinsey, déi de Wirtschaftsministère an Optrag ginn hat.

D'Beruffs-Chambere waren och vun der Consulting-Firma an deem Sënn kontaktéiert ginn, et gouf sech gesinn an zesumme beroden.

RTL-Informatiounen no ginn et an der Dräier-Koalitioun awer och verschidden Divergenzen iwwert d'Aart a Weis, wéi een aus dem aktuelle Lockdown soll erauskommen: dës verschidde Vue maache sech ënnert anerem op 3 Punkte fest: den Accès zu de Protektiouns-Masken, d'net-remboursabel Aidë fir Betriber an d'Tracéiere via Appen.

Wat d'Masken ugeet, scheede sech d'Geeschter an der Regierung eisen Informatiounen no drun, wéi dës verdeelt, beschaaft an bezuelt wäerte ginn, notamment wa missten Masken a Gemengen, Schoulen oder och a Busser an Zich verdeelt ginn.

Beim Traçage sinn et d'Froen vu Perséinlechkeetsrechter, déi sech stellen a bei den betriblechen Aiden, ass et d'Fro, ob dës, wa se sollten verlängert ginn, net awer missten zréckbezuelt ginn.

Wat e konkreten Datum fir eng komplett Relance ugeet, sou ass dësen nach net fix determinéiert: et bleift virleefeg emol nach beim 4. Mee, wou sollen d’Schoulen opgoen.

Rieds geet awer och, jee no wëssenschaftlecher-medezinescher Berodung aus dem Gesondheetsministère, fir deen Datum ëm op d'mannst eng Woch op den 11. Mee ze réckelen.

Um Mëttwoch gëtt wéi gesot am Regierungsrot ofgeseent; datt pragmatesch a mat killem Kapp kann aus dem Isolement erausgeklomme ginn; dat gëllt virop mol fir eenzel ekonomesch Secteuren, déi wäerte preziséiert ginn.

Nom Regierungsrot zu Senneng ginn de Staatsminister an d'Gesondheetsministesch um Mëttwoch um 14.30 Auer an d'Chamber bei de Büro an d'Presidentekonferenz; duerno da gëtt d'Press informéiert.

Hei op RTL si mir natierlech op all eise Sourcen LIVE mat bei dësen Explikatiounen dobäi!