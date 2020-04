Et wier net zum Wuel vum Kand, wann een d'Schouljoer doheem géif fäerdeg maachen, mengt de Kannerdokter Fernand Pauly.

Vun nächster Woch u maachen d'Schoule jo nees progressiv hir Dieren op. Dëst stéisst op vill Nervositéit bei esou munchen Elteren a Leit, déi sech wënschen, datt d'Kanner weider vun Doheem aus duerch de Schoulprogramm vun dësem Joer kommen. Dat wier awer net zum Wuel vun de Kanner, ma just e schlechten Ersatz. Den Tim Morizet huet heiriwwer mam Dr. Pauly, Kannerdokter am CHL geschwat.

Reouveture vu Schoulen / Reportage Tim Morizet

„Stellt Iech dach vir, e Kand vu 5 Joer soll leieren e Tuerm bauen, eng Aktivitéit um Schoulhaff maachen. Se solle leieren, datt een eng Leeder eropklëmmt, fir d'Rutsch duerno fir erof ze huelen. Se solle léieren, dobäi opzepassen. Se solle léieren, déi nämmlecht Sproch vun der Joffer ze schwätzen. Et ass eng Illusioun, wann ee mengt, datt een 10 Prozent vun deem, wat een duerch eng richteg Schoul leiert, Doheem am Home-Schooling leiert.“

Dofir wier et wichteg grad elo ze ponderéieren. An dat mam Bléck an d'Zukunft.

„Datt mer prioriséieren, ewéi eis Politiker et maachen, a soen, datt déi Kanner-Etapp wichteg ass. Mir maachen net alleguerten d'Dieren zur gläicher Zäit op, mä mir gesinn, wat wichteg fir d'Zukunft vun eiser Gesellschaft ass. Dat ass net meng Sauna, mäi Fitness, mäi Bitz-Kur, mä d'Erzéiung vun de Kanner.“

Datt Primaner elo d'Prioritéit géife kréien, wier medezinesch gesi widderspréchlech. Dat duerch déi méi héich Infektiounsgefor. Op sozialem Plang awer verständlech.

„Ech denken un déi, déi souwisou scho éischter Problemer hunn, sech an der Schoul richteg erëmzefannen. An fir deenen net kënnen e richtegen Ofschloss unzebidden. Eng Perspektiv am Sënn vun: do kanns dohinner schaffe goen, du kanns do deng Léier maachen, ass schwiereg. Dofir respektéieren ech d'Decisioun vum Ministère.“

Hei géif och de Confinement eng grouss Roll spillen. Fir déi eng e Seegen, fir déi aner e Risk.

„Wann dir eng bescheide Famill sidd an dir op 45 Quadratmeter zu 3 Generatiounen zu Nidderkuer wunnt an et gëtt een dovunner krank. Dann hutt der 10 Deeg drop déi grouss Chance, datt jiddereen am Haus krank ass. Dofir ass dat Mëttel, wat mir elo hunn, fir net krank ze ginn, bei deenen, déi manner Chance hunn, am Endeffekt méi schiedlech, ewéi eraus op eng Spillplaz ze goen.“

Et kéint ee sech net ënnert de Buedem verkrauchen a waarden, bis datt de Covid fort ass. Ewéi déi Generatioune virun eis misst ee sech un d'Situatioun adaptéieren, esou nach den Dr. Pauly.