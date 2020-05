Zwou getrennte Filière gëtt et nach ëmmer fir Covid- an non-Covid-Patienten. Och Mask an Hänn desinfizéiere bleift weiderhi Flicht.

Och an de Spideeler ass d’Aktivitéit e Méindeg nees ugelaf. Ma et ass een nach ganz wäit ewech vum normalen Alldagsbetrib. Vill Patiente schéngen an dëser éischter Phase nach veronséchert, fir bei en Dokter an d’Klinik ze kommen. Stationär Operatiounen iwwerdeems sinn den Ament nach guer net méiglech. Dat war op mannst mol d’Situatioun Stand e Méindeg de Moien am Kierchbierger Spidol.

Aktivitéit an de Spideeler leeft nees lues un

Zwou getrennte Filière gëtt et nach ëmmer fir Covid- an non-Covid-Patienten. Och Mask an Hänn desinfizéiere bleift weiderhi Flicht, wann een an d’Spidol erageet. Hei um Kierchbierg ginn déi regulär Patienten, ouni Covid19-Verdacht, zu der Haaptentrée eragelooss. An der grousser Hal gëtt den Tri gemaach. Et gëtt Féiwer gemooss an iwwerpréift, ob d’Persoun e Rendez-vous huet. D’Weeër si prezis gezeechent.

Den Dr Gaston Schütz – Directeur médical HRS: "Wichteg ass, dass d’Patiente sech nach ëmmer net kräizen, dass d’Entrée an d’Sortie anescht ass, dass d’Patienten net anenee knuppen an dass ee Patienteflëss auserneen hale kann."

No 7 Wochen huet den Dokter Braun e Méindeg säi Cabinet nees opgemaach. Bis op vereenzelt Urgencen a Videokonferenzen also keng Patiente gesinn. Trotz der Reprise vun de medezineschen Aktivitéiten an de strenge Schutzmoossnamen, géifen d’Patienten nach zécken, fir an d’Spidol ze kommen.

Den Dr. Claude Braun, Nephrolog an Internist, Directeur médical HRS: "Dofir och eisen Opruff, grad Leit déi chronesch Krankheeten hunn, déi nierekrank sinn oder zockerkrank, Blutthéichdrock hunn, Häerzkrankheeten, solle keng Angscht hunn, ze kommen. Et muss een nees ufänken a se gesinn. Mir hunn déi lescht Woche festgestallt, eng ganz Rei vu Leit, déi dekompenséiert sinn, also wou d’Krankheete sech verschlëmmert hunn an et ass ganz oft schwéier, d’Leit erëm ze stabiliséieren, an en Zoustand ze kréien, wéi e virdru gewiescht ass."

An den OP-Bléck ass een och nach wäit vun der Normalitéit ewech. Ambulant Operatiounen, wou de Patient Owes nees heem kann, ginn zanter e Méindeg nees gemaach. Ma ofgesi vun Urgencë, si méi grouss chirurgesch Agrëffer den Ament nach net méiglech.

Den Dr. Claude Schummer – Direkter HRS: "Hei um Kierchbierg hu mer nach Chirurgie-Unitéite, wou nach Covid-Patiente betreit ginn, esou dass mer eis Activités chirurgicales stationaires, wou ee muss hospitaliséiert ginn, nach net kënnen an d’Normalitéit zréckféieren. Hoffen awer, dass dat sech an den nächste Woche kann änneren."

An de leschte 7 Woche konnten eleng hei am Spidol iwwer 3.000 geplangten Operatiounen net duerchgefouert ginn. Soubal d’Stäck vun der Chirurgie nees fräi sinn, hofft een, dës Operatiounen iwwer e verlängerte Stonneplang kënne lues a lues opzeschaffen.

Den Dr. Gaston Schütz: "Dat ass eng Fro, déi mer am gaange si mam Personal ze klären. Et ginn natierlech gewësse Contrainten, wat elo d’Aarbechtszäite vun de Leit ugeet. Mir mussen awer soen, dass mer do op ganz ganz vill gudde Wëllen an de leschte Woche bei eisem Personal getraff sinn a mir denken, dass mir domadder och eis Patiente kënne behandelen."

Aktuell sinn nach 23 Covid-Patienten hei am Spidol um Kierchbierg hospitaliséiert. Dës zousätzlech Unitéit erschwéiert d'Reprise. Zum enge well weiderhin an zwou strikt getrennte Filière muss geschafft ginn. Zum anere well d’Betreiung vun dëse Patienten 1,5 mol méi Personal a materiell Ressourcen erfuerdert, wéi e gewéinleche Patient.