Dat hollännescht Croisièresschëff "MV Hondius", op deem den Hantavirus ausgebrach war, ass elo ganz evakuéiert a mëttlerweil um Wee vun de Kanaren a Richtung Holland. E Méindeg den Owend ass et mat engem Rescht-Equipage aus dem Hafe vun Teneriffa fortgefuer a wäert an Holland elo komplett desinfizéiert ginn.
Antëscht ass, no den zwou Persoune vum Méindeg, eng drëtt Infektioun vun engem Passagéier confirméiert. Nieft dem Fransous an dem US-Amerikaner ass elo och e Spuenier positiv getest ginn. Hien ass aktuell a Quarantän an engem Spidol zu Madrid, géif awer nach keng Symptomer opweisen, heescht et vum spuenesche Gesondheetsministère.