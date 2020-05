Sou ass eng Nott vun der Chambre des Salariés zur Exit-Strategie iwwerschriwwen.

D'CSL leet an deem Dokument den Akzent drop, dass och no der Reprise fir d'Gesondheet a fir d'Sécherheet vun de Salariéë misst gesuergt ginn.

D'Salariatskammer mécht sech an där Nott z.B. och nach Gedanken iwwer en neien ekonomesche Modell a virun allem iwwer e Stäerke vun der Kafkraaft. Hei gëtt ënner anerem u Consommatiounsschecke fir d'Stéit an d'Frontaliere geduecht, an un d'Bäibehale vum Chômage partiel.

Den CSL-Direkter Sylvain Hoffmann sot, nach keen Iwwerschlag dovu gemaach ze hunn, wat de Käschtepunkt vun de ganze Mesurë fir d'Kafkraaft wär, déi d'Chambre des Salariés virschléit.

Sylvain Hoffmann: Mir hunn och net all d'Donnéeën, fir dat genau ze rechnen. Et ass och elo net, dass mir soen, dat hei muss elo alles geschéien. Et ass notamment bei de Steieren extrem schwiereg, fir selwer Saachen ze rechnen, well een do iwwerhaapt keng Donnéeën a sech huet, wat e Problem ass, dee mer scho méi laang bedaueren. De Chèque-consommation ass e Beispill, fir eng Gréisstenuerdnung ze ginn. Mir hunn och elo keng konkret Fuerderung an eisem Pabeier dran, dat muss elo sou a sou vill sinn. Et ass fir eng Iddi ze ginn, fir wann ee sou eppes géing maachen, an engem Wäert vun 200 Euro, dass dat par Rapport zu deem Gesamtpak, deen d'Regierung souwisou virgesinn huet, a sech elo keng sou grouss Zomm wier.

Déi Moossnam vun de Chèques-consommation géif dem Sylvain Hoffmann no eng 170 Milliounen € kaschten, beim Wäert vun 200 € pro Scheck.