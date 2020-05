Et wier ze fréi, fir en definitive Bilan vun der Policereform vun 2018 ze zéien, esou den Police-Minister François Bausch an der Chamber.

De Wee fir d'Police ze reforméieren hätt scho vill Joren um Bockel, esou de Minister. Ewéi sou dacks, louch de Fokus nees bei der Problematik ronderëm de Rekrutement, deen ze laang vernoléissegt gouf, esou de Minister.

"Mir hu bei der Police nach ëmmer chronesche Personalmangel, mat deem mer geplot sinn. Mir hunn dësen nach ëmmer net behuewe kritt an dat mécht et eis am Alldag beim Schaffe vill Misär, fir datt déi Reform och ka gräifen, esou wéi mer se eis alleguerte virgestallt hunn."

D'Covid-Kris hätt der Police vill Ressourcen ofverlaangt a bewisen datt de Rekrutement ganz uewen op der Lescht muss stoen.

Virun allem an de méi ländleche Regioune koum et duerch d'Reorganisatioun vum Territoire an de leschte Joren zu organisatoresche Problemer, déi am Fong duerch d'Noréckele vu neiem Personal séier geléist wieren, esou och de Constat vun der Oppositioun.

"Ech mengen, vill Buergermeeschteren hu sech Suerge gemaach. Ass nach genuch Police fir de Bierger do? Si genuch Uespierchsméiglechkeeten do fir d'Gemengen? Alles berechtegt Suergen. Dat funktionéiert sécherlech nach net alles, esou ewéi et soll. Mais dat huet virun allem domat ze dinn, datt mer nach ëmmer e chronesche Personalmangel hunn.“

E Plan de Recrutement gouf mat der zoustänneger Gewerkschaft ausgeschafft. Zukünfteg soll och an der Karriär B nogebessert ginn.

Luef koum vun der Oppositioun. Et wier een um richtege Wee. E puer Verbesserungsméiglechkeete gesäit een awer nach. Den CSV-Deputéierte Léon Gloden freet virun allem e Kader fir de Platzverweis.

"Datt et inakzeptabel ass vun der Mendicité organisée, datt Diere vun de Geschäfter zougesat ginn. Do muss agéiert ginn." Fir d'Police weider ze entlaaschten, misst een administrativ Aarbechte weider verdeelen.

"An ee Punkt dovunner ass, fir dem Agent Municipal méi Kompetenz ze ginn. Mat der adequater Formatioun. Och do si mer scho laang am Gaang um legislative Wee.“

Eng Kritik, déi an d'Richtung vun der Inneministesch Taina Bofferding goung. No den Avise vum Staatsrot vun 2018 hätt een an dësem Fall näischt méi héieren, esou den CSV-Deputéierten.