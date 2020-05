E Mëttwoch de Mëtteg hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert de Point iwwert d'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg gemaach.

Nom Regierungsrot sot de Premier Xavier Bettel, dass d'Situatioun an der Lutte géint de Coronavirus relativ gutt ass. Nächste Méindeg wëll een e méi geneeë Bilan zéien a warscheinlech ee méi breeden Deconfinement ukënnegen.

Et gouf eng ganz Palette vu Mesuren decidéiert fir déi ekonomesch Relance. De Plang fir den Nei-Start wäert bis zu 800 Milliounen Euro zousätzlech kaschten. D'Wirtschaft soll wéinst der sanitärer Kris vun der Regierung gehollef kréien, nei ze starten. Och Privatleit solle méi ënnert d'Äerm gegraff kréien. Dee Sujet huet am Regierungsrot dominéiert.

Do war et d'Decisioun, dass „d'Allocation de vie chère“ fir dëst Joer verduebelt gëtt. Dovunner profitéiere virun allem Persounen, déi de Mindestloun oder net vill méi Pai kréien, respektiv Salariéeën, déi de Chômage partiel kréien.

Eng éischt Prioritéit ass et, d'Aarbechtsplazen z'erhalen an de Retour op den Aarbechtsmaart ze begleeden. Betriber a besonnesch betraffene Secteure sollen nohalteg ënnerstëtzt ginn. Commercë mat bis zu 250 Mataarbechter kréien eng direkt a steierfräi Hëllef. Dat si pro Mataarbechter 1.000 Euro fir de Mount Juni, 750 Euro fir de Mount Juli a 500 Euro fir de Mount August mam Zil d'Aarbechtsplazen z'erhalen.

Betriber aus Secteuren, déi besonnesch vun der Kris betraff sinn, kënne vum 1. Juli un e sougenannte Chômage partiel structurel iwwert eng vereinfacht digital Prozedur ufroen.

Loyere vu Betriber sollen erofgoen. De Proprietär vun de Raimlechkeete soll dozou incitéiert ginn, an deem een all Reduktioun vum Loyer duebel a bis ee Montant vu 15.000 Euro kann ofsetzen. Dëst Joer soll et och keng méi héich Loyere fir Privatleit ginn.

Fir den Tourismus zu Lëtzebuerg z'ënnerstëtzen, soll all Resident an och all Frontalier ee Bong fir eng Iwwernuechtung an enger Struktur zu Lëtzebuerg kréien.

De Congé pour soutien familial soll eng legal Basis kréien. Studente sollen bei de Bourssen net duerch d'Corona-Kris penaliséiert ginn.

Eng Ännerung gëtt et och bei de Centres de soins avancés. Well den Zoulaf an de leschte Wochen ëmmer weider erofgaangen ass, gëtt deen zu Gréiwemaacher an deen zu Ettelbréck den 29. Mee zougemaach. Deen an der Rockhal zu Esch/Belval bleift nach bis de 15. Juni op, dat gëllt och fir deen an der Luxexpo. D'Maisons médicales gi wéi geplangt de 25. Mee nees op. Dës sinn tëscht 20 Auer owes a 7 Auer moies an der Woch op. Et gëtt een Telefonssystem en place gesat, fir datt Leit doriwwer hire Rendez-vouse maachen.

All déi Mesurë gi bis Enn der Woch weider detailléiert.

D'Pressekonferenz am Replay