RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Reaktioun op d'Kritik vun der ANILAarbechtsgrupp kënnt réischt zesummen, net all Propos konnt schonn opgeholl ginn, sou d'Martine Deprez

Monica Camposeo
D'Gesondheetsministesch Martine Deprez reagéiert am RTL-Interview zu den Aussoe vun der Anne Marie Hanff, Presidentin vun der nationaler Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren.
Update: 11.05.2026 18:38
© Pedro Venâncio

Et wier schued, dass am Kader vum internationalen Dag vun den Infirmièren an Infirmieren en Dënschdeg, déi zoustänneg Associatioun ANIL Kriticken zu engem Projet de Loi mécht, wou déi verschidde Säite mat um Dësch souzen. Dat seet d'Gesondheetsministesch Martine Deprez am RTL-Interview zu den Aussoe vun der Anne Marie Hanff, Presidentin vun der nationaler Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren e Méindeg de Moien an eiser Emissioun Invitée vun der Redaktioun. D'Reform géing net wäit genuch goen, esou eis Invitée.

D'Santésministesch Martine Deprez seet dozou: "Hir Attitüd an deem ganzen Dossier war éischter déi, fir vill vill vill méi wäit ze goen. Ech mengen, si si lo 30 Joer mat der Politik ënnerwee, fir déi Attributiounen do nei ze maachen. An déi Visée, déi si hunn, ass kloer eng Visée och vu Pratiques avancées. An dee Grupp de Travail, sou wéi am Communiqué gesot ginn ass, fänkt seng Aarbechten un. Mee nichts desto trotz, wann nach Adaptatiounen un där Lëscht vun Attributioune musse gemaach ginn, verschléisse mir eis kenger Diskussioun. Eis Diere sinn ëmmer op. Mee an där Zäit, déi mir haten, konnte mir net alles, wat d'ANIL proposéiert, ophuelen."

Et kéint een och am Laf vum Projet nach Amendementer maachen, wann néideg, präziséiert nach d'Ministesch. Si huet och am Interview nach emol betount, dass d'Aarbecht vun den Infirmièren an Infirmieren net just en Dënschdeg, op hirem internationalen Dag, mee allgemeng méi sollt valoriséiert ginn.

Invité vun der Redaktioun (11. Mee) - Anne-Marie Hanff
ANIL kritiséiert Gesetzesprojet: D'Stëmm vun den Infirmièrë gouf ignoréiert

Am meeschte gelies
Hanta-Virus
Éischt Passagéier evakuéiert, Franséisin an US-Amerikaner positiv getest
Video
4 Blesséierter
Blëtz ageschloen, Accidenter a Bränn - et war vill lass um Sonndeg den Owend
"Mäi Wee" - Episod 14
Genéck gebrach beim Cheerleading: “Ouni meng staark Muskele wier ech haut dout”
Video
Fotoen
Eurovision Song Contest 2026
ESC zu Wien offiziell lancéiert: D’Eva Marija um "Turquoise Carpet"
Video
Audio
Fotoen
2
Net méi 5 mä 10 Joer laang gülteg
Vun dësem Méindeg u kënnt den neie Lëtzebuerger Pass
Video
Fotoen
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Avis vum Staatsrot
Steierreform kritt Réckewand, mee d'Bier ass nach net geschielt
Audio
ITM zitt Bilan 2025
Méi Kontrollen, awer manner Protokoller
Audio
Fotoen
0
No Accidenter
CR347 blockéiert, Trafic op der N7 perturbéiert
Fotoen
Testphas op der N15 ass eriwwer
Vum 18. Mee u muss ee bezuelen, wann ee vum Radar geblëtzt gëtt
5
Op de 15. Mee
Den Dr. Thomas Dentzer gëtt neien Direkter vum Nationale Gesondheetslaboratoire
2
Prozess iwwer Accident mat Äisskulptur op Chrëschtmaart
Affekote vu Sculpteure froen Amende a Fräisproch amplaz vu Prisongsstrofen
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.