E Freideg de Mëtteg haten d'Gesondheetsministesch an den Educatiounsminister iwwert d'Test-Strategie am Kontext vum Deconfinement informéiert.

Nieft der Gesondheetsministesch an dem Minister fir Educatioun a Recherche waren och de Prof. Dr. Ulf Nehrbass an de Spriecher vun der Covid-19-Task-Force Paul Wilmes bei der Pressekonferenz dobäi.

E Méindeg fänken hei am Land d'Corona-Tester op breeder Basis un. Vum 25. Mee u bis den 28. Juli wäerten op 17 Statiounen, wou ee mam Auto duerchfuere kann, zwou Statiounen, wou ee mam Vëlo oder zu Fouss duerch kann, an enger Statioun just fir Passanten Tester gemaach ginn.

Bis zu maximal 20.000 Tester den Dag kënnen duerchgefouert ginn, huet de Paul Wilmes, Spriecher vun der Taskforce COVID-19 Research Luxembourg, erkläert.

Residenten a Frontaliere kréien eng Invitatioun geschéckt, fir sech testen ze loossen. Wa si dat maache wëllen, musse si e Rendez-vous iwwer Internet huelen, kréien en Ofstréch gemaach a bannent zwee Deeg eng SMS mam Resultat geschéckt. Sollte si positiv getest ginn, musse si an Isolatioun, iwwerdeems deene Leit hir Kontakter zréckverfollegt ginn.

A wéi enge Secteure gëtt getest?

Et ginn 3 Kategorië vu Leit getest, an zwar déi mat engem héije Risiko, fir dem Virus ausgesat ze sinn an e weider ze ginn, déi, déi zréck op der Aarbecht sinn oder elo zréck ginn, an de Rescht vun der Populatioun.

Den Ufank maachen e Méindeg Coiffeuren an allgemeng "Soins à la personne", grad ewéi d'Personal aus der Kannerbetreiung (Kategorie 1). Déi ginn am Laf vun der nächster Woch ugeschriwwen an dann och getest.

Representativ Echantillone gi vun nächster Woch un och am Bau-Secteur gemaach (Kategorie 2). Do goufe jo och schonn 2 Prevalenz-Etüde gemaach. Well dee Secteur scho méi laang op ass, muss deen elo nach emol duerchgetest ginn, fir eng konkret Vue ze kréien.

Vum 1. Juni un ka sech an der Kategorie 1 d'Fleegepersonal, d'Police, Personal am Prisong wéi och Apdikter all 2 Wochen teste loossen. Representativ getest gëtt vum 1. Juni un an der Kategorie 2 an der Grondschoul, Industrie an och am Commerce. Vun ugangs Juni u gëtt déi ganz Populatioun (Kategorie 3) getest. Hei gi representativ Stéchprouwen a bestëmmte Regiounen a Secteure gemaach.

© SIP / Emmanuel Claude

"Large Scale Testing" op fräiwëlleger Basis

Vun de Wëssenschaftler an der Politik war et e Freideg de Mëtteg den Opruff, bei deem fräiwëllegen Test matzemaachen. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet drop higewisen, dass bis elo ronn 65.000 Diagnostik-Tester gemaach goufen. D'Resultater dovun hätten zum Beispill erginn, dass an de Fleegeheemer 4,8% vun de Residenten infizéiert waren, 0,8% vun de Leit um Bau an 0,3% ware Schüler an Enseignanten.

Wat geschitt, wann an der Schoul positiv Fäll festgestallt ginn?

Et gëtt den normalen Tracking gemaach, wéi an anere Fäll och, d.h. et gëtt gekuckt, mat wiem de Schüler Kontakt hat. Rieds geet hei vu "Contacts étroits". Déi, déi mam Infizéierte Kontakt haten, ginn da kontaktéiert an och getest. Fir de Risiko vun Ustiechunge méi geréng ze halen, gouf dofir deen A/B-Modell agefouert, fir dass manner Schüler an enger Klass zesumme sinn.

Donieft gouf nees drun erënnert, dass an dësen Zäiten Disziplin gefuerdert ass. Wat méi Gestes barrières do sinn, wat de Risiko vu Quarantän an Infektiounen erofgeet.