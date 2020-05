Zënter 2004 fiert se an der Péitruss hir Ronnen, gefält Touristen a virun allem de Kanner. D‘Péitrussbunn war e Sonndeg fir d‘lescht am Dall ënnerwee.

Elo stéieren d‘Schinne bei der Renaturéierung an Neigestaltung vun dësem Stater Park an och no den Aarbechte géif et keng Plaz méi fir d‘Bunn, déi, 11 Mol méi kleng, deene reelle Lokomotiven a Waggonen nogebaut ass.

Eleng fir sech sinn déi passionéiert Modell-Bauer e Sonndeg nach emol gefuer. Si hoffen, dass d'Stad Lëtzebuerg an d‘Politiker en alternatiivt Emplacement fanne fir hir Schinnen. D‘Péitrussbunn ass ganz beléift bei Kanner an Touristen a gouf als Lëtzebuerger Pendant zur Tréierer Landesgartenschau hei an der Stad op d‘Schinne gesat. D‘Ironie dobäi: elo muss se der LUGA, der Lëtzebuerger Gaardenausstellung wäichen.