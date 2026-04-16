Bilan vum "Speedmarathon 2026"Mobil Radaren hunn 2.231 Mol bannent 24 Stonne geblëtzt, 5 Permisen agezunn

E Mëttwoch war de grousse "Speedmarathon 2026", bei deem d'Police uechter d'Land d'Vitess op de Stroosse kontrolléiert huet. Virun allem déi mobil Radare sinn dobäi op Héichtoure gelaf.
Update: 16.04.2026 16:46
E Mëttwoch gouf am Kader vum sougenannte “Speedmarathon 2026" vun der Police op ville Plazen uechter d’Land d’Vitess kontrolléiert. Fir genau ze sinn, waren et am Ganzen 288 verschidde Vitesskontrollen. Dobäi goufen 300 Protokoller geschriwwen, dovunner 166 Mol an Héicht vun 49 Euro an 134 Mol vun 145 Euro plus zwee Punkten. Donieft goufe fënnef Permisen nach op der Plaz wéinst exzessiver Vitess agezunn, zwee weiderer wéinst dem Fueren ënner Alkoholafloss.

Och d’Radare sinn deen Dag op Héichtoure gelaf. Nieft de fixe Radaren, déi 406 Mol wéinst ze héijer Vitess ausgeléist goufen, hunn déi zousätzlech mobil Radare bannent de 24 Stonnen am Ganzen 2.231 Mol geblëtzt.

Artikel vum 15. Abrëll 2026

Europäesche "Speedmarathon"
E Mëttwochmoie gouf zu Lëtzebuerg am Schnëtt all zéng Minutten e Gefier geblëtzt

Am meeschte gelies
Politesch Rochade gëtt Realitéit
Am Dezember annoncéiert: De Michel Wolter gëtt säi Posten zu Käerjeng no 16 Joer Engagement of
16
Champions League
Bayern dréint no dräimolegem Réckstand de Match a steet an der Halleffinall
Video
37
Gebuertsdagskanner um Haff
De Grand-Duc Henri feiert seng 71
Video
Fotoen
3
Vermësstemeldunge bei der Police
"Et verleeft am Sand, well de System et net erlaabt, eng richteg Enquête ze maachen"
Audio
Lëtzebuerger Ausseminister iwwer Iran-Krich
Xavier Bettel: "Mir hunn eng gutt Militärmusek wann Der wëllt, mee keng Flotilla an nëmmen ee Fliger"
9
Weider News
Probleemer mat Fiichtegkeet bei "Family of Man"
Déi Lénk fuerderen dréngend Explikatioune vum Eric Thill
0
Konferenz iwwer sexuellen Abus
2 bis 3 Kanner an enger Klass sinn Affer vu sexuellem Mëssbrauch
Video
25 Joer Télévie-Fuerschung
Méi Fäll vu Kriibs, awer manner Doudeger
Video
Fotoen
0
Aus dem Policebulletin
Festnamen no Course-poursuite op der A6 a versichtem Déifstall vu Baumaschinn
Oppassen: Arnaque!
Angeeblechen RTL-Reportage iwwer Finanzéierungsprojet vum Grand-Duc Henri ass gefälscht
De Kloertext vum 16. Abrëll 2026.
De Kloertext
25 Joer Télévie
Fotoen
