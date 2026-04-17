RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

LogementskommissiounWéi kënnen d'Locatiounspräisser gereegelt ginn?

Monica Camposeo
Et brauch een e Mechanisme fir d'Locatiounspräisser ze kontrolléieren an eventuell ze sanktionéieren, wann Abuse geschéien. Doranner ware sech d'Deputéiert an der Logementskommissioun um Donneschdeg eens.
Update: 17.04.2026 07:48
© RTL Archivbild

Bei enger breet ugeluechter Consultatioun iwwert e Locatiounsgesetz huet och den Observatoire de l’Habitat den Deputéierten eng Rei Zuelen a Grafike presentéiert. Ee Constat zum Beispill war, dass virun allem zanter den 2000er Joren d’Locatiounspräisser vill méi däitlech geklomme sinn ewéi de Präisindex. Mee wat huelen d’Deputéiert aus dem Debat mat?

Fir de Meris Sehovic vun déi gréng wier ze vill Zäit verluer ginn, ouni konkret Verbesserungen um Gesetz. Hien huet an der Presentatioun näischt Neies konnten eraushéieren a bedauert, dass de Locataire als de schwächsten Acteur um Immobiliemarché net méi géing geschützt ginn. Och dem David Wagner vun déi lénk no wier e Mietendeckel virun den nächste Walen e wichtege Schrëtt.

Eng éischt Propos huet de Minister Claude Meisch an der Sëtzung virgeluecht. Dës gesäit vir, dass tëscht méi alen a méi neie Logementer ënnerscheet gëtt. Bei neien Immobilien, wou den Invest jo virläit, soll eng Formule ausgeschafft ginn, fir festzeleeën, wéi héich de Loyer par rapport zum investéierte Kapital dierft sinn. Bei eelere Wunnenge soll éischter mat engem Kadaster verfuer ginn.

Mat esou engem System deet sech d’ADR allerdéngs schwéier, erkläert d’Parteipresidentin Alexandra Schoos. Et wéilt een éischter um Gesetz, wéi et den Ament ass – also mat de 5% vum investéierte Kapital als Präisdeckel fir de Loyer – festhalen a kucken, dass dat och ëmgesat gëtt. Wéinst dem Schutz vun den Donnéeë wier e Kadaster awer keng Optioun. Eng Mietkommissioun soll der ADR no dann hëllefen, d’Gesetz anzehalen.

Eng national Mietkommissioun soll fir Transparenz suergen

Esou eng Kommissioun op nationalem Niveau gesäit och de Ministère vir, virun allem fir d’Locatairen an hire Rechter ze stäerken, esou nach de Minister. Dat géing doriwwer eraus och fir Transparenz suergen.

Fir eng konkret Ännerung um Gesetz, mussen awer fir d’éischt déi néideg Donnéeën erhuewe ginn, fënnt d’Paulette Lenert vun der LSAP. Si bedauert, dass ëmmer nëmme mam affichéierte Locatiounspräis aus den Immobilienannoncë geschafft gëtt. Dowéinst gi forcement just nei Loyerspräisser beuecht, well Kontrakter, déi scho bestinn, sech net doranner erëmfannen. Nëmme mat Zuelen, déi der Realitéit entspriechen, kéint d’Gesetz richteg adaptéiert ginn.

Den CSV-Deputéierten Alex Donnersbach huet awer nach dorunner erënnert, dass e System muss fonnt ginn, deen op der enger Säit d’Locatairë schützt, mee awer op der anerer Säit och den Invest an d’Locatiounswunnengen net bremst. De Locatairë wier nämlech och net gehollef, wann et keng Locatiounswunnenge méi gëtt.

D’Diskussioun iwwer d’Propos, déi vum Logementsminister virgeschloe gouf, gëtt d’nächst Woch weidergefouert.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.