RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Käschte vun enger Milliard Euro"Masterplang" fir Moderniséierung vu Fluchhafen um Findel presentéiert

Pierre Jans
Eng éischte Kéier gëtt et e richtege Masterplang, fir de Fluchhafen um Findel bis 2050 ze moderniséieren. Da rechent den Transportministère mat ronn 10 Millioune Passagéier pro Joer.
Update: 16.04.2026 13:46
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn.
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn. © lux-Airport
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn.
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn. © lux-Airport
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn.
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn. © lux-Airport
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn.
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn.
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D‘Deputéiert vun der zoustänneger Kommissioun kruten de Plang e Mëttwoch de Moie vun der Ministesch Yuriko Backes an dem Direkter vum Operateur Luxairport Alexander Flassak presentéiert.

Déi aktuell Infrastrukture vum Luxairport ginn net duer, fir déi Quantitéite Meeschter ze ginn. En éischten Ausbau betrëfft den Terminal A, vu vir gesinn no lénks. 2028 gëtt et hei eng zentral a modern Sécherheetskontroll. Mat der Extensioun soll och schonn den Check-In an den Drop-Off vun de Bagagë verbessert ginn. An enger nächster Etapp bis 2032 soll dann de ganz neie System fir den Handling vum Gepäck installéiert ginn.

Och den Terminal B riets gëtt vergréissert bis 2028. Et si sechs nei Gatë virgesinn, fir den Terminal A ze entlaaschten. Aner Servicer ginn an de Skypark, dat grousst Gebai riets nieft dem Fluchhafen, ausgelagert. De Findel soll en neien hybride Kontroll-Tower kréien, dee klassesch an digital Aviatioun vereent.

Ganz wichteg fir d‘Ministesch Yuriko Backes ass den neie Stockage fir Kerosin, deen 2028 den Approvisionnement vu Sprit soll garantéieren. Sechs nei Reservoiren hunn dann eng Kapazitéit vun 30.000 Kubikmeter. Dës Tanke wären essenziell fir d‘Resilienz vum Land, esou d‘Yuriko Backes.

Zum Ausbau vum Findel gehéiert och d‘Moderniséierung vum Salon d‘honneur an dem Business Zenter. De ganzen Ausbau bis 2032 wäert eng Milliard Euro kaschten. De Staat leet 200 Milliounen Euro bäi, d‘Firma Luxairport investéiert 800 Milliounen Euro.

An der Chamberkommissioun Transport an Infrastruktur sollt et och ëm de séieren Tram goen. Aus Zäitgrënn goufe Presentatioun an Diskussioun op e spéidere Rendez-vous reportéiert.

Dossier de presse.pdf

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.