318 Leit hunn bis Enn Mäerz dëst Joer eng Demande fir eng international Protectioun hei zu Lëtzebuerg gestallt. Dat ass e gudde Krack manner, wéi zu deem Zäitpunkt an de leschte 4 Joer.
Am Laf vum Mäerz waren et 106 Demanden. Déi meescht dovun aus dem Sudan an aus Syrien.
38 Persounen kruten am Mäerz de Statutt vum Refugié unerkannt, 49 mol gouf et e Refus, sief et iwwert déi normal, oder déi acceleréiert Prozedur.
Déi Zuelen huet en Donneschdeg den Owend d’Immigratiounsdirektioun aus dem Inneministère geliwwert.
Am Laf vun den éischten 3 Méint vum Joer hunn dann och 218 Leit eng temporär Protektioun hei ugefrot. Déi allermeescht, nämlech 208, aus der Ukrain.