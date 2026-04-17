Lisa Weisgerber
E Méindeg gouf am Pafendall a véier Autoen agebrach. An der Lescht wär et am Stater Quartier méi dacks zu esou Virfäll komm. Täter wieren allkéiers d'selwecht virgaangen. Dat huet ee betraffenen Awunner eis beschriwwen, deen hofft, datt sech eppes un der Situatioun ännert.
Update: 17.04.2026 06:29
E Méindeg gouf am Pafendall a véier Autoen agebrach. An der Lescht wär et am Stater Quartier méi dacks zu esou Virfäll komm.

D’Schierbele leien nach um Buedem. Et gouf an een Auto an der Montée de Pafendall agebrach an an dräi anerer an der Rue Sosthène Weis. Ënner Nopere wier ee sech bal sécher, dass dee selwechten Täter um Wierk war. Eisen Zeien, deen anonym wëll bleiwen, erkläert: “Et ass um selwechte Moment geschitt, dofir si mir eis bal sécher, dass et déi selwecht Persoun war. Dobäi kënnt, dass de Schued an d’Motiv allkéiers déi nämmlecht waren. D’Viischt Fënster gouf opgebrach an et gouf no Suen oder Wäertsaache gesicht.”

De leschte Weekend wier och an een Auto agebrach ginn, deen an enger anerer Strooss net wäit dovunner stoung. Eisem Zeien no géifen net nëmmen Autoe mat lëtzebuergesche Placke viséiert, et wier och an Autoe mat auslännesche Placken agebrach ginn. Der Noperschaft wär opgefall, dass dacks de selwechte Stil vun Autoen erausgesicht gouf:

“Et ass eis opgefall, dass éischter a manner héichwäerteg Autoen, déi dacks keen Alarmsystem hunn, agebrach gëtt. Ouni Alarm ass et méi einfach eppes ze klauen. Et ass eis bei elo nach net opgefall, dass a méi deier Autoen agebrach gouf, well et do dacks eng Alarm gëtt.”

Eisen Zeien huet bei der Police eng Plainte deposéiert. Hei krut hie Rotschléi mat op de Wee, wéi een esou Doten evitéiere kéint.

“Den éischte Rotschlo ass an enger Garage ze parken, mee dat ass net ëmmer méiglech. Den zweeten ass, den Auto ze raumen a keng Decken, Rucksäck dra léien ze loossen, dat sinn alles Géigestänn, déi den Auto fir Täter kéinten interessant maachen.”

Op Nofro konnt d’Police eis schrëftlech confirméieren, dass e Méindeg a véier Autoen am Pafendall agebrach gouf. Allgemeng wier et an de leschte Wochen am Pafendall zu ee bis zwee Auto-Abréch pro Woch komm. Deementspriechend Ermëttlunge géife lafen, esou d’Police. D’Police verweist och op hiren Internetsite wou si nach weider Rotschléi ginn, déi kéinten esou Dote verhënneren.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Diesel a Masutt gi méi bëlleg
Käschte vun enger Milliard Euro
"Masterplang" fir Moderniséierung vu Fluchhafen um Findel presentéiert
Audio
Fotoen
52
Kerosinmanktem net onméiglech
Bleiwen d'Fligere gläich um Buedem?
Vermësstemeldunge bei der Police
"Et verleeft am Sand, well de System et net erlaabt, eng richteg Enquête ze maachen"
Audio
Dänesch Traditioun "Fællessang"
Yuriko Backes a Mataarbechter sange "YMCA", "Atemlos" an "Alexandrie"
Video
Fotoen
Weider News
Am Kräizgrënnchen
Eng Persoun um Belair vun engem Auto ugestouss
Inneministère deelt mat
38 Persounen kruten am Mäerz de Statutt vum Refugié unerkannt
Invité vun der Redaktioun (17. Abrëll)
Jean-Michel Campanella, President vum Mieterschutz
Video
0
Mam Caroline Mart geet de Kloertext an d'Pensioun
Neit Konzept fir politesch Emissioun mam Claude Zeimetz a Pit Everling
"ParkinsonNet"
Ee Kompetenz-Reseau, dee Patienten a Gesondheetsacteure matenee verbënnt
Video
1
Pressekonferenz vun déi Lénk
Erhéijung vum Mindestloun wier eng moralesch Obligatioun, ma och eng ekonomesch
Audio
9
Back to Top
