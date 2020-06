D’Aussiicht, gutt Affären ze maachen, zitt jo vill Leit an d’Solden. Ma wéi gesäit dat nom Corona-Lockdown aus?

Héichsummerlecht Wieder war zwar e Sonndeg net um Rendez-vous. Nawell hunn eng Rei Leit vun dësem verkafsoppene Sonndeg an de Solden an der Stad profitéiert. Opgefall ass awer och, dass verschidde Butteker net opgemaach haten. Vereenzelt Geschäftsleit soten, fir si wär den Optakt vun de Solden dëse Weekend net profitabel gewiescht. Anerer hu bedauert, datt verschidde Butteker net richteg matzéie géifen, spréch just wéineg Wuer soldéieren. Nach anerer waren den Ëmstänn entspriechend zefridden.

En Thema war och d'Verréckele vun de Solden nom 2 Méint laange Lockdown. Sou wéi a Frankräich, wou se ausnamsweis réischt Mëtt Juli ufänken, oder an der Belsch, do ginn d'Solde souguer réischt den 1. August lass. Op dës Manéier hätt ee seng Wuer méi laang kënne mat méi héijer Marge verkafen. Besonnesch, well et duerch de Confinement Retardë bei der Liwwerung goufen. Verschidden Artikele wieren eréischt zanter Kuerzem an der Vente.

De Summerstock misst elo fort, ier d'Leit eventuell fort an d'Vakanz fueren, soten aner Geschäftsleit. Et hätt ee souwisou zanter der Reprise scho vill Spezial-Aktioune gehat.

D'Lëtzebuerger Handelskonfederatioun huet sech awer bewosst géint e Verréckelen entscheet. De Mënsch wier e Gewunnechtsdéier an d'Gewunnechte wäre scho genuch duerch d'sanitär Kris op d'Kopp geheit ginn. Ausserdeem hätt een elo e Verkafsvirdeel par rapport zu der Belsch a Frankräich. An déi Wett wär op d'mannst dëse Weekend scho mol opgaangen, wann ee sech déi grouss Zuel Autoe mat auslännesche Placken ukuckt, esou de Fernand Ernster, President vun der Confédération luxembourgeoise du commerce.

Extrait Fernand Ernster

Allgemeng zitt d'Handelsconfederatioun e virleefeg positive Bilan vum éischte Solde-Weekend nom Deconfinement.