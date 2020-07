D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet e Freideg um 14.30 en éischten, méi detailléierte Briefing iwwert déi rezent Covid-Fäll gemaach.

289 Fäll goufen et fir 49.388 Tester déi lescht Woch, dovunner 11% aus dem Large-Scale-Testing. An der Moyenne leie mer bei 19 Hospitalisatiounen den Dag. Iwwert déi lescht Woch gekuckt, haten 62% vun allen Nei-Infizéierte Covid-Symptomer.

57% vun den neien, infizéierte Patienten koumen iwwerdeem aus dem Krees vu Kontakter a vu Persounen, déi sech ewell ugestach haten an detektéiert goufen.

Ze soen och, datt 90% vun den neien infizéierten Awunner aus dem Land sinn, déi aner 10% sinn Frontalieren.

© Luc Rollmann © Luc Rollmann

Den Ament kéint een der LSAP-Ministesch no nach net vun enger exponentieller Hausse vun Neiinfektiounen schwätzen. D'Paulette Lenert hofft, datt de Chiffer vun enge 60 Neiinfizéierten den Dag en "Opflamen" ass, mee hofft och, datt d'Courbe ka flaach gehale ginn.

D'Zuele wieren awer wéi se wieren an dierften net schéi geriet ginn, sou d'Santésministesch, déi drop hiweist, datt een a 14 Deeg wéisst, ob d'Zuele weider unzéien oder explodéieren. Mee et ass een den Ament awer nach optimistesch am Ministère gestëmmt, datt een d'Situatioun vun der Pandemie am Grëff behält. Alles géif vum Behuele vum Eenzelen ofhänken. Dëst ass ëmsou méi vu Bedeitung, wëll déi meescht Leit sech nach ëmmer am private Kader ustiechen, also am klenge Krees vun der Famill oder de Frënn.

Déi meescht Infektioune kéimen net vu "risege Partyen", mee vun normale Fester oder Rencontere, mat Frënn oder mat der Famill. D'Paulette Lenert rifft d'Leit dozou op, d'Kontakter, wou déi 2 Meter Distanz net kënnen agehale ginn, wann et méiglech ass, ze limitéieren.

Als Beispill gouf och eng WG genannt, wou op enkem Raum 20 Leit an der Co-Locatioun beienee wunnen, an et e puer Fäll vun neien Infektiounen goufen.

D'Alters-Moyenne vun neien Infizéierte läit iwwerdeems bei nëmme 34 Joer. Bannent der leschter Woch si vum analogen Tracing-Grupp an der Santé 1.963 Kontakter vu Covid-positive Leit identifizéiert ginn. Dat sinn alles Persounen, déi wéi gesot Kontakt mat Positiven haten.

Donieft sinn 2 Residentë vun enger Struktur fir eeler Leit an der Stad betraff, awer kee beim Personal. Bei engem Altersheem am Süden ass ee vum Personal infizéiert.

Donieft huet den Direkter vum Statec Serge Allegrezza vun engem Bulletin "Flash-Covid" geschwat, deen de Statec all Woch wëll erausginn.