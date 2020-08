Dat, fir der ëmmer méi grousser Demande gerecht ze ginn. Et ass ee Projet vun enger grousser Envergure.

Creos ass jo duerfir zoustänneg, fir Leitungen zur Verfügung ze stellen an domat ze garantéieren, datt genuch Stroum kann transportéiert ginn.

An der Vergaangenheet wieren d'Laascht- an d'Importspëtzt, wat Stroumconsommatioun ugeet, konstant an d'Luucht gaangen. Am Verglach, viru 50 Joer gouf 10 Mol méi konsuméiert.

Wat den Import ugeet, ginn et hei am Land 2 Leitungen, déi Stroum aus Däitschland importéieren. Eng zu Veianen an eng zu Mäertert.

Tensioune gouf et wéinst dem Projet awer schonn zu Steesel a Luerenzweiler.

An engem Rapport vun 2018 heescht et och, dass du scho 75 Prozent vun der Netzkapazitéit erreecht war, wat bedeit, dass de Projet néideg ass.

D'Fro ass, ob de Projet 380 wéinst dem geplangten Datazenter zu Biissen néideg gouf.