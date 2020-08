Den 9. August 2019 am fréien Owend ass en Tornado iwwer Péiteng a Käerjeng ewechgezunn an huet a verschiddene Stroosse massive Schued ugeriicht.

Och e Joer duerno sinn d'Biller vun der Zerstéierung nach an de Käpp. Viru schwéiere Wiedere war gewarnt ginn, ma dat, wat koum, hat keen op der Rechnung. Sou zimmlech alles flitt duerch d'Luucht, Diech ginn ofgedeckt, Autoe si voller Téitschen, Beem a Stroummaste knécken ëm, grad ewéi Stroosseluuchten a Schëlter.

En Tornado trëfft Péiteng a Käerjeng mat voller Wucht. 19 Leit goufe blesséiert. Doudeger goufen et zum Gléck keng. Ma an der Schneis, wou de Stuerm duerchzitt, ass d'Zerstéierung enorm. 180 Gebaier goufe beschiedegt. Eng 100 Leit konnten net méi an hiren Haiser wunnen an hu missten noutlogéiert ginn.



Vill Leit vum CGDIS, der Police an och der Arméi waren am Asaz. Och franséisch Rettungsekippe goufen als Renfort geruff, wéi de Paul Schroeder, Direkter vum CGDIS, de Moien dono erkläert huet. Et hätt ee schonn an der Nuecht all déi drénglechst Sécherheetsmesurë geholl, fir all Gefor z'eliminéieren. Dat ass och den Dag dono nach weider gaangen an do hätt een och ugefaangen, fir d'Schied vun den Haiser ze klasséieren.

D'Opraumaarbechte sollten Deeg, respektiv Wochen daueren. Meteolux huet méi spéit d'Detailer zum Tornado publizéiert. Dem europäesche Laboratoire fir schwéier Stierm no hätt et sech ëm d'Intensitéit F2 gehandelt, mat Wandvitesse vun tëschent 180 an 250 km/h. Den Tornado huet eng Streck vu 14 Kilometer zeréckgeluecht an hat dobäi eng relativ breet Zirkulatioun, heescht et weider.

Den Tornado war vun enger Superzell declenchéiert ginn, déi sech a Frankräich bei Reims forméiert hat an duerno a Richtung Lëtzebuerg weidergezunn ass.

1 Joer nom Tornado - Wéi ass d'Situatioun?

Knapp 12 Méint méi spéit: Sëllegen Haiser an der Strooss si frësch ugestrach, hunn en neien Daach, gesinn aus, wéi wann ni eppes geschitt wier. An aneren Haiser wunnt kee méi. Vun der Bürokratie an den Assurancen erschloen, waart een, zanter elo engem Joer, datt d'Aarbechte viruginn. Esou och bei der d'Koppel Peters. 23 Joer hunn d'Dominique an de Guy Peters an hirem Haus gewunnt. Zanter dem Tornado ass hiert Haus awer net méi bewunnbar. Komplett am Schock huet een d'lescht Joer awer un eng séier Solutioun gegleeft. Wéi ass d'Situatioun no engem Joer? Déi lescht 12 Méint ass kaum eppes geschitt. D'Aarbechten um Daach hu virun engem Mount ugefaangen. Do virdrun huet et eragereent.

Iwwert eng Millioun un Done sinn an déi leschte Méint bei de Gemengen ukommen. Iwwer 600.000 Euro goufen och schonn ausbezuelt. Beim gielen Haus vun der Koppel Peters an der Rue Neuve ass awer nach näischt ukomm. 24 vun den ugangs 30 Haiser zu Péiteng sinn nach ëmmer net bewunnbar. Et bleift also nach eng Hellewull un Aarbecht.