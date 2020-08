D'Leit géifen d'Méiglechkeet geholl kréien, eng Demande op international Protektioun ze maachen, vulnerabel Persoune géifen op der Strooss landen.

Wéi de Lëtzebuerger Flüchtlingsrot (LRF) um Dënschde schreift, géifen Demandeure vun enger internationaler Protektioun et ganz schwéier gemaach kréien.

D'Plattform vu verschiddenen Organisatiounen aus dem Beräich weist sech schockéiert iwwert d'Aart a Weis, wéi, besonnesch elo wärend der sanitärer Kris, mat Flüchtlingen ëmgaange gëtt. Et hätt een eng Rei Temoignage vu Leit, déi decouragéiert, oder esou guer intimidéiert goufen, wéi si eng Demande op international Protektioun wollte maachen.

Et wier mëttlerweil alldeeglech, datt Leit keng Attestatioun, datt si hir Demande gemaach hunn, géife vun der Immigratiounsdirektioun kréien. De Flüchtlingsrot erënnert, datt d'Recht, eng Demande op eng international Protektioun ze maachen, eng essentiell Konditioun vum Asylrecht ass, dat an der Genfer Konventioun an an der Grondrechtscharta vun der EU verankert ass.

Et géif der Administratioun net zoustoen, en Tri ze maachen, wie Schutz ufroen dierf a wien net, domat géif si de Leit hir Rechter ewechhuelen. Wann d'Leit keng Demande kéinte maachen, hätte se och kee Recht op eng Basisversuergung, déi wärend der Prozedur garantéiert ass.

Vun dësem Dënschdeg u wäerte Membere vum Flüchtlingsrot all Dag virun der Direction de l'immigration present sinn, fir d'Leit iwwer hir Rechter opzeklären. E freet transparent Zuelen, wéi vill Leit sech presentéieren a wéi vill Leit effektiv eng Demande kënne stellen.

Am Januar dëst Joer scho wier de Flüchtlingsrot beim Immigratiounsminister Jean Asselborn (LSAP) intervenéiert, fir hien op d'Problematik opmierksam ze maachen. Hei wier och ervirgehuewe ginn, datt d'Présomption de minorité net respektéiert géif ginn, an datt disproportionéiert Kierperduerchsichunge géife gemaach ginn - béides Verstéiss géint d'Grondrechter. Et hätt sech awer näischt geännert.

Wärend der sanitärer Kris hätt d'Situatioun sech souguer verschlëmmert. Vulnerabele Leit, dat heescht schwéier Kranker, Mineuren, Affer vu Gewalt, géingen op d'Strooss gesat ginn, ënner dem Pretext, datt hir Demande refuséiert gouf.

Bis ewell wiere Leit, deenen hir Demande als irrecevabel gegollt huet, vum ONA a Foyeren ënnerbruecht ginn. Dat géif awer net méi gemaach ginn, mam Argument, d'Foyere wiere voll. Dobäi wier d'Zuel vun Demande wéinst der Corona-Kris sou niddereg wéi nach ni.

De Flüchtlingsrot fuerdert, datt d'Praxisse vun der Immigratiounsdirektioun direkt ophalen.