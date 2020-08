Mam Projet “Yummmh“ wëll een den Horesca-Secteur ënnerstëtzen, andeems ee virtuell Menüskaarten online setzt an och personaliséiert.

Déi nei virtuell Kaarten an de Restauranten a Baren, déi sech mëttlerweil am ganze Land verstreet hunn, déngen als eng méi hygienesch Alternativ zu der gewinnter Menüskaart. Se fonctionéiere ganz einfach mat engem QR-Code, deen ee mat sengem Handy ka scannen, dat ganzt ouni Kontakt. Ma awer net nëmme wéinst der Hygiène ass dës alternativ Menüskaart eng interessant Iddi vir d'Restaurateuren.

QR-Code an der Horesca - Reportage Chris Meisch

Wärend der Corona-Kris sinn a Restauranten a Baren eng Rei hygienesch Mesuren néideg, fir ee séchere Fonctionnement ze garantéieren. QR-Coden, déi een an de Lokaler op den Dëscher fënnt, bidden eng virtuell Alternativ zu der gewinnter Menüskaart, déi et soss an alle Formater gi sinn.

Eenzeg Viraussetzung ass de Smartphone, mat dem ee ganz einfach iwwert eng Applikatioun de QR-Code liese kann. Wann een deen da gescannt huet, kritt een déi ganz Menüskaart um Handy ugewisen. Aion Solutions, déi dës Kaarten hei am Land entwéckelt hunn, ass eng Firma, déi Websäite fir aner Betriber developpéiert.

Mam Projet “Yummmh“ wëlle si den Horesca-Secteur ënnerstëtzen andeems si dës virtuell Menüskaart online setzen an och personaliséieren: „Donc on est une équipe qui développe des services numériques, on est une petite équipe de 7 salariés actuellement. On travaille pour des clients au Luxembourg, en Suisse et en France sur des projets moyen importants. Donc on est vraiment une équipe IT, des développeurs, des amis stratégies système enfin de la gestion projet, voila.“

De Service ass gratis an den Developpement gëtt komplett vun Aion Solutions finanzéiert. Mat "Yummmh" wëll een et de Restaurateuren dann och méiglechst einfach maachen, hir eegen digital Menüskaart ze maachen an dat direkt iwwert den Internetsite vun der Entreprise.

D'Cécile Henry këmmert sech ëm den Austausch mat de Restauranten a Caféen an installéiert mat hinnen de Site fir hir Menüskaart. Eng Dose Restaurante géife scho vun hirem Service profitéieren: „Pour les restaurateurs on est un peu près sur une dizaine qui l'utilisent et nous on continue d'aller les voir régulièrement, de leurs demander si tout ce passe bien, s'ils ont des problèmes. Souvent on s'échange avec eux et au niveau des clients, ça va dépendre de la fréquentation des lieux.“

Dëse Service erméiglecht de Clienten, de ganzen Openthalt iwwer d'Menüskaart bei sech ze hunn an de Kontakt vu Personal a Client op ee Minimum ze reduzéieren.