Ronn 1 Mount nodeem hien a Spuenien festgeholl gouf, ass de Jean-Marc Kiesch elo nees provisoresch an ënner Oploe fräi. Fir d’Famill onverständlech.

16 Joer laang war de verurteelte Mäerder vun hirer Mamm op der Flucht... Mat der Zäit hat d’Gabrielle Mersch sech méi oder wéineger mat der Situatioun offonnt. Bis e Sonndeg: "Ech fille mech eidel. Ech weess net, wat ech soll soen. Dat koum ganz onerwaart... Eng Frëndin huet mir ugeruff a gesot “de Mäerder vun denger Mamm ass fräi”. Ech hunn do praktesch en Nervenzesummebroch gemaach."

Am Januar 1999, een Dag viru sengem 18. Gebuertsdag war de Jean-Marc Kiesch bei der Gabrielle Mersch hirer Mamm agebrach fir hir Rent ze klauen. Um Enn hat en d’Fra ëmbruecht. Hie gouf zu 20 Joer Prisong verurteelt, dovu 5 op Sursis. 2004 awer, war hien net méi aus dem Congé pénal op Schraasseg zréck komm.

D’Gabrielle Mersch freet sech, ob den zoustännege Riichter a Spuenien den Dossier vum Verurteelten iwwerhaapt gelies hätt: "Et ass e Mäerder. En huet meng Mamm op déi grausaamst Aart a Weis mat engem Fleeschhummer, mat engem Feierkrop an d’Gesiicht geschloen, dass mer eis Mamm mol net méi hunn däerfen ze gesinn. En huet hir d’Oderen opgeschnidden. E wollt se verbrennen. Dat ass eng Realitéit"

Fakt ass awer, datt de Mann, deen den 10. August a Spuenie festgeholl gouf, elo ënner Oploe provisoresch nees op fräiem Fouss ass. Dat huet d’Lëtzebuerger Justice e Méindeg RTL géigeniwwer confirméiert, awer och ënnerstrach, datt de Grand-Duché weiderhin un der Demande fir d’Ausliwwerung vum Jean-Marc Kiesch festhält. Et misst een awer ofwaarde bis déi spuenesch Prozeduren ofgeschloss wieren. An do géif sech d’Fro stellen: wat maache mer an der Zäit mat dem Mann? Den Affekot Philippe Penning, spezialiséiert am Strofrecht: "Muss dee wärend der Zäit am Prison sinn/bleiwen oder kann en dobausse sinn? An da komme rëm esou Argumenter, déi zu Lëtzebuerg bei de Geriichter och géife gëllen: wat ass seng Situatioun? Schafft en? Besteet e Risiko, datt e fortleeft?"

De Jean-Marc Kiesch krut jo säi Pass ofgeholl a muss all 2 Wochen a Spuenie beim Riichter an Andalusie virstelleg ginn. Wou hien zanter Jore lieft an eng Famill huet. Op eng Verjärung vun der Strof kann de Mann net hoffen. De Rescht vum Vollzuch kann entweder zu Lëtzebuerg oder awer a Spuenien duerchgefouert ginn. An der EU gëllt de Prinzip, datt d’Memberlänner d’Urteeler vun de Geriichter aus anere Memberlänner unerkennen. De Philippe Penning: "Ech mengen, dat géif en diplomateschen Incident ginn, wa si a Spuenie géife soen: dat maache mir elo net. Mir loossen dee Mann elo lafen.”

D’Gabrielle Mersch hofft, datt d’Prozeduren a Spuenien esou séier wéi méiglech ofgeschloss ginn an de Mann, deen hir Mamm ëmbruecht huet, seng Strof ofsëtze muss. Hir Mamm wär nach mat 69 Joer ganz aktiv gewiescht an hätt vill Pläng an hirem Liewe gehat.

2004 ass hie wärend sengem Congé penale fortgelaf, hie riskéiert awer dowéinst net méi Strof.