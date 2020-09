Op de Parquet an dëser Affär dann effektiv enquêtéiert, steet nach op.

Den Dossier vum ëmstriddenen a vill diskutéierte Projet vun enger griichescher Jughurtsfabrick kéint och eng juristesch Suite kréien - op mannst wann et der CSV no geet.

CSV mécht schrëftlech Denonciatioun beim Procureur général

RTL Informatiounen no, huet d'Oppositiounspartei eng schrëftlech Denonciatioune bei der Procureur général gemaach.

An deem Schrëftstéck gëtt op Paperjam-Nouvellë verwisen, déi vu fiktive Consultants-Zerwisser geschwat haten, fir déi Fage eng 600.000 Dollar de Mount soll bezuelt hunn.

D'Denonciatioun vun der CSV geschitt op Basis vum Artikel 23 vum Code de procédure pénale, deem no all constituéiert Autoritéit, respektiv all Fonctionnaire gehalen ass, Informatiounen un de Parquet weider ze ginn, wann e méigleche Crime oder Delikt besteet - an dësem Fall wier dëst "abus de biens sociaux".

Nach gëscht war an zwou Chamber-Kommissiounen iwwert den Dossier Fage Rieds gaangen. Trotz den Explikatioune vun de Ministeren Dieschbourg a Fayot haten d'Deputéiert duerno nach vill oppe Froen, sou datt de Projet Fage e Politikum bleift a besonnesch fir d'Regierungsparteie LSAP an Déi Gréng eng Laascht du.

Fage, e Molkerei-Betrib deen zanter 2012 eng Holding am Land huet, gehéiert zanter Joren en Terrain an der Industriezone Wolser, wou de Staat den Ar fir 20.000 Euro verkaf hat.