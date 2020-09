Virun e puer Deeg hunn d’LSAP an d'DP en Referendum gefuerdert, well d’Gemeng Sandweiler en neit Gemengenhaus baue wëll.

Et gëtt der Gemeng virgeheit, et géif sech ëm e rengen "Prestige-Projet" handelen an déi Sue wieren an aner Projete vill besser investéiert.

Op d'mannst 360 Ënnerschrëfte gi gebraucht, fir dass an dëser Gemeng e Referendum duerchgefouert gëtt. D'CSV-déi Gréng-Majoritéit huet mat hirem neie Gemengenhaus-Projet vill Protest bei den DP an LSAP-Gemengerotsmemberen ausgeléist. "Majo am Fong fanne mir, dass dat hei e Prestige-Projet ass. Mir gesi kee Grond, firwat dat hei muss ëmgerappt ginn an erëm frësch opgeriicht ginn op der selwechter Plaz.", esou de Gemengerotsmember Claude Mousel vun der DP.

Et wier ee rosen, datt ee bis haut kee Plang a kee Präis gesinn hätt. Esou beschiedegt wier d'Gebai net. An och de Plazmangel, dee vun der Gemeng beklot gëtt, wier mat enger Renovatioun ze behiewen, mengt d'Oppositioun.

"Mir hu mam Architekt geschwat, deen dat do gebaut huet an der Zäit. Also et ass éischtens nach ausbaufäeg. A wann e Problem ass, datt et am Summer dobannen ze waarm gëtt, do kann een eng Isolatiounsfassad maachen, et kann een aner Fënsteren dramaachen. Dat ass also guer kee Problem. Ech mengen dat Geld wier anerwäerts besser ugeluecht wéi esou.", mengt d'Jaqueline Breuer vun der LSAP.

Eng Renovatioun géif der CSV-Buergermeeschtesch no awer näischt déngen. Et wier e finanziellen Opwand vun 2 Milliounen Euro. A méi Plaze géif een domadder och net schafen. A genau dat brauch d'Gemeng. Et kéint een nämlech keen neit Personal astellen, well einfach kee Büro méi fräi ass. Mä och d'Aarbechtskonditioune wieren einfach net drobar.

"Ech hunn d'Waasser am Keller stoen, et steet am Lift, all zwee Méint pompele mir d'Waasser aus dem Lift eraus. D'Fënstere si futti, d'Face ass futti. Déi energetesch ze sanéieren, huet kee Wäert. Mir hunn dat alles analyséiere gelooss an dunn hu mir déi Conclusioun do geholl. Ech mengen, et ass keen, dee gären eppes ofrappt, wat an engem impeccabelen Zoustand ass. Also dës Majoritéit bestëmmt net.", esou d'Buergermeeschtesch Simone Massard-Stitz.

D'Pläng fir dat neit Gemengenhaus wiere bal fäerdeg an och de Käschtepunkt soll geschwë fixéiert sinn. "Ech wëll awer dobäi soen, datt eis Gemeng 25 Millioune Reserven huet, mir hu quasi keng Scholden, also bis Enn des Joers hu mir nach 300.000 Euro, dat ass fir eng Gemeng quasi keng Scholden. Ech denken, datt mir do scho wäerten oppassen an och eng nei Gemeng wäert eis ganz gutt Méiglechkeete bréngen, och nach aner Projeten ze realiséieren, déi mir fir eis Bierger brauchen."

D'Buergermeeschtesch mécht kloer, datt d'Leit sollten iwwerleeën, éier si fir e Referendum stëmmen. Et géing nämlech net ëm e Gebai, mä ëm besser Aarbechtskonditiounen an domadder och e bessere Service fir d'Awunner.