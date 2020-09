A Corona-Zäiten hu si, zesumme mat den Autoritéiten, dofir gesuergt, datt iwwerhaapt nach Sauerstoff an d'Wirtschaft kënnt.

Dat andeems se déi Finanzéierungen assuréiert hunn, déi d'Wirtschaft brauch, dat sot de Generaldirekter vu Luxembourg for Finance, den Nicolas Mackel um Dënschden Owend am Interview op RTL Télé Lëtzebuerg.

Et geséich een elo schonn, datt eng Rei Entreprisë mussen zoumaachen, ma d'Banke stéinge méi stabil do wéi wärend der Finanzkris 2008/2009, si hätte Pufferen, fir Perten opzefänken, och wann dat natierlech ni gutt wier.



Wat d'FISen ugeet, also d'Fonds d'investissement spécialisés, ënnersträicht den Nicolas Mackel, datt se e wichtegt Instrument si fir eng sophistiquéiert Finanzplaz wéi Lëtzebuerg. Hien erënnert och drun, datt net d'Fisen u sech fir Diskussioune gesuergt hunn, mä d'Manéier, wéi se hei am Land benotzt ginn. Dat misst kloer ënnerbonne ginn.



Extrem wichteg -seet den Direkter vu Luxembourg for Finance- géifen an Zukunft déi gréng Finanze ginn.

Et misst elo op nohalteg Finanze gebaut ginn, fir datt déi ganz Ekonomie ëmdenkt a méi nohalteg gëtt.

Rezent huet Luxembourg for finance iwwregens eng Campagne lancéiert, fir besser ze erklären, wat d'Lëtzebuerger Finanzplaz ass a wat se bréngt.

Ënnert anerem bréngt se Wuelstand an Aarbechtsplazen, esou den Nicolas Mackel, dat géifen déi 51.000 Aarbechtsplazen op der Finanzplaz Lëtzebuerg kloer weisen.