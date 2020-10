Am Kader vun der "Semaine de la santé mentale", déi dës Woch leeft, gouf e Méindeg den neien Internetsite www.prevention-psy.lu lancéiert.

Hei solle Leit bei Depressiounen, Suicide-Gedanken an aneren Aspekter vun der mentaler Gesondheet Hëllef kréien. Dëst ass ee vun den Aspekter iwwert déi den "Service Information et Prévention" vun der Ligue wëlle wärend dëser Woch opklären.

D’Nofro no Hëllef am mentale Beräich géif zu Lëtzebuerg nämlech ëmmer weider an d’Luucht goen. A grad d’Corona-Zäit hätt dës Demande nach eemol eropgedriwwen, wéi eis de Sacha Bachim vun der Ligue am Interview sot.

Ënner www.semainesantementale.lu sinn all d’Informatiounen zu dëser Woch ze fannen.