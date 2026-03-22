RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kläpperei op engem U19 Futtballmatch zu Dikrech

RTL Lëtzebuerg
D'Police ass e Samschdeg Owend op Dikrech an de Parc des Sports wéinst enger Kläpperei bei engem U19-Championatsmatch am Futtball geruff ginn.
Update: 22.03.2026 08:48
© Laurent Weber

En Aenzeien huet RTL géintiwwer d’Partie tëscht de Young Boys Dikrech an dem FC Wolz 71 als “ugespaant” beschriwwen. Et wier ëmmer nees zu verbale Provokatiounen tëscht Spiller a Supporter komm, bis Persounen handgräiflech goufen a Spiller a Supporter uneneegerode waren.

D’Police confirméiert, datt et eng Kläpperei am Stadion gouf. Eng Plainte wier awer net gemaach ginn. Wéi d’Beamte bis op der Plaz waren, hat d’Situatioun sech och ganz séier berouegt. D’Police ass bis nom Match op der Plaz bliwwen, fir d’Situatioun ofzesécheren. De Renfort, deen initial ugefrot gi war, gouf am Endeffekt net gebraucht.

De Match gouf nom Tëschefall, deen no 65 Minutte Spillzäit passéiert war, weidergespillt an ass mat engem 1:1 op en Enn gaangen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.