43. Editioun vum Festival des Migrations

Christophe Hochard
De CLAE huet invitéiert a ganz vill Leit hu wärend zwee Deeg de Wee op de Kierchbierg fonnt. Eng 400 Stänn hunn op d'Visiteure gewaart.
Update: 22.03.2026 18:43
Och um zweeten Dag vum Festival des Migrations si ganz vill Leit an den Hale vun der Luxexpo passéiert. Op iwwer 400 verschiddene Stänn aus deene verschiddenste Länner konnt ee schmaachen, nei Kulturen entdecken oder ënner anerem déi gutt Ambiance genéissen.

An der Luxepo sinn dëse Weekend Associatiounen, Kënschtler a Visiteuren aus der ganzer Welt zesummekomm. De Festival des Migrations weist, wéi international Lëtzebuerg wierklech ass. Dëse Festival, organiséiert vum CLAE, dem Comité vun auslänneschen Associatiounen hei zu Lëtzebuerg, versicht zanter ville Joren duerch dëse Weekend Brécken ze schloen, d’Leit zesummen ze bréngen.

All Joers passéieren eng 30.000 Leit d’Keese vum Festival des Migrations, des cultures et de la Citoyenneté. Och de Grand-Duc Guillaume war e Samschdeg op de Festival komm.

Visitt vum Grand-Duc Guillaume um Festival des Migrations, des cultures et de la Citoyenneté @ Luxexpo (21.3.26)

Am meeschte gelies
Police am Asaz
Kläpperei op engem U19 Futtballmatch zu Dikrech
60 Meter vun den Dammen
Patrizia Van der Weken leeft bei Indoor-WM op Plaz 8
Video
16
Haut virun 10 Joer
Terrorugrëffer an der Belsch fuerderen 32 Doudesaffer
Video
Fotoen
1
Erlangen (D)
7 Joer aalt Kand stierft, nodeem Futtballsgol op et gefall ass
Ronne Gebuertsdag um Haff
D'Grande-Duchesse Maria Teresa feiert hire 70. Gebuertsdag
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Quai 4 an der Avenue Monterey
D'Problemer am Stater Bus-System gi weider
Video
1
Iran-Krich a seng Konsequenzen op Lëtzebuerg
‘’Rou behalen an am Sozialdialog déi richteg Decisiounen huelen‘’
Video
5
Den CGDIS mellt
Auto géint Motorrad tëscht Esch an Däitsch-Oth, ee Blesséierten
Op eise Stroossen
Zwee Permisen agezunn, nodeem alkoholiséiert Chaufferen um Fuerersëtz geschlof hunn
Viru Bistro an der Stroossbuerger Strooss
Police fënnt Persoun, déi no Kläpperei staark geblutt huet, Verdächtege festgeholl
Parquet deelt mat
71 Joer ale Mann kuerz no Aliwwerung a Prisong "Uerschterhaff" gestuerwen
