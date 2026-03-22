43. Editioun vum Festival des MigrationsVill Leit a gutt Stëmmung an der Luxexpo
De CLAE huet invitéiert a ganz vill Leit hu wärend zwee Deeg de Wee op de Kierchbierg fonnt. Eng 400 Stänn hunn op d'Visiteure gewaart.
Och um zweeten Dag vum Festival des Migrations si ganz vill Leit an den Hale vun der Luxexpo passéiert. Op iwwer 400 verschiddene Stänn aus deene verschiddenste Länner konnt ee schmaachen, nei Kulturen entdecken oder ënner anerem déi gutt Ambiance genéissen.
An der Luxepo sinn dëse Weekend Associatiounen, Kënschtler a Visiteuren aus der ganzer Welt zesummekomm. De Festival des Migrations weist, wéi international Lëtzebuerg wierklech ass. Dëse Festival, organiséiert vum CLAE, dem Comité vun auslänneschen Associatiounen hei zu Lëtzebuerg, versicht zanter ville Joren duerch dëse Weekend Brécken ze schloen, d’Leit zesummen ze bréngen.
All Joers passéieren eng 30.000 Leit d’Keese vum Festival des Migrations, des cultures et de la Citoyenneté. Och de Grand-Duc Guillaume war e Samschdeg op de Festival komm.
Visitt vum Grand-Duc Guillaume um Festival des Migrations, des cultures et de la Citoyenneté @ Luxexpo (21.3.26)
