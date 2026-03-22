Haut virun 10 Joer: Terrorugrëffer an der Belsch fuerderen 32 Doudesaffer

RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Haut virun 10 JoerTerrorugrëffer an der Belsch fuerderen 32 Doudesaffer

10 Joer sinn et hir, dass zu Bréissel 32 Leit bei Terrorattacken ëm d’Liewe koumen. Sympathisante vum Islamesche Staat haten de Flughafen Zaventem an de Metro vun der belscher Haaptstad viséiert. E Sonndeg gëtt an der Belsch den Affer vun deemools geduecht.
Update: 22.03.2026 07:13
Op eemol war den Terror vum IS ganz no. Bréissel gouf brutal getraff. Fir d’éischt de Flughafe vu Zaventem, wou 16 Persoune bei den Explosioune vun zwou Bomme virun de Guichete fir anzechecken ëm d’Liewe koumen. Kuerz drop d’Metrosstatioun Malbeek am EU-Quartier vun der belscher Haaptstad. Och do koume 16 Persounen ëm d’Liewen. Honnerte goufe bei den zwou Attacke blesséiert. Een dorënner war de 57 Joer ale Walter Benjamin.

Dräi Terroriste vum IS koumen an d’Hal era mat Wallissen, déi mat Sprengstoff preparéiert waren. Zwee vun hinne koume bei der Attack ëm d’Liewen, een ass geflücht.

Gedenkfeier an der Metrostation, déi getraff gi war
Denkmol fir d'Affer vun den Attacken am Bësch vun Uccle bei Bréissel
© AFP
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Den Terror an der Belsch huet villen Affer hiert Liewen zerstéiert. Net nëmmen dat vun den Doudegen oder Verwonnten, mee och vun hire Familljen a vun den Hannerbliwwenen, déi bis haut mat de Suitte konfrontéiert sinn. Och wa sechs Männer am Juli 2023 zu Strofen tëscht 20 Joer a Liewenslaang verurteelt goufen, so sinn d’Attentater villen ëmmer nach a preziser Erënnerung.

Wat bliwwen ass, ass net nëmme physesch a mental Péng, mee och nach Stress mat de Verwaltunge vum Staatsapparat. Den Affer goufe sougenannt Krichspensiounen zougesot. Déi goufen elo drastesch gekierzt an de Geschiedegten hir Affekote sinn domat befaasst, déi 18 Milliounen Euro anzekloen, déi e belscht Geriicht a leschter Instanz den 980 Iwwerliewenden an hire Familljememberen zougesot hat.

Gedenkfeieren op de Plaze vun den Attentater geplangt

Zu Bréissel gëtt speziell um 10. Joresdag vun den Attentater um Fluchhafen Zaventem an der Metrostatioun Malebeek un déi 32 Doudesaffer vun den dschihadisteschen Terrorattacke geduecht. Et si Gedenkfeieren e Sonndeg de Moien op den Onglécksplazen zum geneeën Zäitpunkt vun den Attacke geplangt. Duerno ass dann eng Zeremonie, bei där Familljemembere vun de Verstuerwenen a Leit schwätzen, déi deemools blesséiert gi waren. D’Täter hunn zu deem selwechte Reseau gehéiert, deen d’Attentater zu Paräis duerchgefouert hat.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.