Den Donald Trump wëll elo d Strooss vun Hormus mat Gewalt opkréien an huet dem Iran en Ultimatum gestallt. Sollt d’Land déi wichteg Miereseng fir den Transport vu fossille Brennstoffer net an Zäit vun 48 Stonnen nees komplett opmaachen, géifen d’USA déi iranesch Energieanlagen zerstéieren. Ugefaange mat där Gréisster! schreift den US-President op Social media.
Teheran huet direkt eng Géigewarnung geschéckt. Déi iranesch Arméi géif déi ganz Energieinfrastruktur an Entsalzungsanlage mat Verbindungen zu den USA an der ganzer Golfregioun an d’Viséier huelen, wann d’Amerikaner dat maache géifen. Vun Entspanung, dräi Wochen nom Ufank vum Irankrich, kann also absolut keng Rieds goen.
Schonn elo huet de Krich enorm Auswierkungen op déi global Mäert. D’Energiepräisser si staark geklommen an duerch d’Inflatioun riskéieren och vill aner Produiten, méi deier ze ginn. Zu Jerusalem waren e Sonndeg de Moien iwwerdeems, no Attacken mat iraneschen Rakéiten, Explosiounen am Zentrum ze héieren. Detailer feelen nach.