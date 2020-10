Nach dës Woch, virun Allerhellegen, ginn d'Amendementer zum Covid-Gesetz gestëmmt.

Een Text, deen um Méindeg den Owend fir d'éischt an der Santés-Chamberkommissioun debattéiert gouf.

Haaptpunkte vun den neie Mesuren si jo d'Ausgangsspär vun 23 Auer un an eng nei Limitt, wat d'Beieneekomme vu Leit ubelaangt.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet virun der Press Explikatioune ginn, notamment iwwert d'Zuel vun de Leit, déi dierfe beieneen sinn.

Tëscht 10 an 100 kënnt nieft der Sëtzpflicht och eng Maskepflicht derbäi. Dat wier eng duebel Sécherheet fir d'Ustieche fundamental anzedämmen.

Et gëllt, wann d'Gesetz bis gestëmmt ass, och d'Zuel vun den 100 Leit, déi maximal an engem Restaurant toleréiert sinn - och do ginn et der Ministesch Paulette Lenert no keng Gro-Zonen.

D'Santés-Ministesch verstoppt net, dat alles muss gemaach ginn, datt et net zu engem kompletten Lock-Down kënnt.

Kloer géif jiddwerengem vill ofverlaangt ginn, mee lo misst eng absolut Virsiicht gëllen, fir d'Courbe vun den Infektiouns-Chifferen nees méi flaach ze kréien.

Wat der LSAP-Ministesch Angscht mécht ass d'Donkelziffer. Duerfir och d'Zuel vun de Maximal 4 Leit.

D'Protokoller, fir Leit, déi mengen, datt se sech net sollten un d'nei Regelen halen ginn och an d'Luucht gesat vum Minimum vu 25 Euro op 100 Euro a Maximal 500 Euro.

Nach dës Woch ginn déi nei Mesuren an der Chamber gestëmmt - virdrunner muss de Staatsrot nach säi Feu Vert ginn.

Fréistens ass dat en Dënschdeg de Fall.