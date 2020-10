E Freideg goufe se annoncéiert, e Mëttwoch gi se gestëmmt: Déi nei Anti-Covid-Mesuren. Wat ännert hei am Land dann elo genee?

De Pit Everling huet sech déi eenzel Elementer aus dem Gesetzprojet 7683 nach emol ugekuckt a kuerz erkläert.

Nei Covid-Mesuren erkläert / vum Pit Everling

Couvre-feu

Dat heescht, et kënnt eng Ausgangsspär nuets, vun owes 23 Auer bis moies 6 Auer. Natierlech sinn Ausname virgesinn, zum Beispill fir Leit, déi nuets musse schaffe goen oder fir medezinesch Urgencen.



E Couvre-feu ass eppes wat et zanter dem zweete Weltkrich iwwregens net méi hei gouf.

4 ass déi nei 10

Eng zweet Moossnam betrëfft d'Unzuel u Leit, déi sech zesummen dierfen ophalen. "4 ass déi nei 10", sot d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert. Konkret heescht dat, doheem däerfen nach maximal 4 Leit empfaange ginn, ausser d'Gäscht kommen all aus engem Stot.

Geet et iwwert déi Zuel vu 4 eraus, da si Masken obligatoresch, dat gëllt fir privat, ëffentlech a berufflech Reuniounen, souwuel bausse wéi bannen.



Och am Restaurant däerfen nach maximal 4 Leit un engem Dësch setzen. Och däerfen am Restaurant am Ganzen net méi wéi 100 Clienten dobanne sinn.

D'Späerstonn am Horesca-Beräich gouf och no vir verréckelt, vun Hallefnuecht op elo 23 Auer.



Wat am Restaurant gëllt, gëllt och allgemeng. Rassemblementer vu méi wéi 100 Leit si verbueden.

Reegele fir Rassemblementer vun 10 Leit un

An zwar gëllt nieft der Maskeflicht eng Obligatioun fir ze sëtzen an et muss eng minimal Distanz vun 2 Meter agehale ginn.



Dann däerf just nach eng limitéiert Zuel u Leit a grouss Geschäfter eran. Bei enger Surface vu méi wéi 400 Quadratmeter gëllt d'Reegel: Ee Client pro 10 Quadratmeter



D'Sportsaktivitéiten, bei deene méi wéi 4 Leit zesummen trainéieren, si verbueden. Exceptioune gëtt et fir de Sport op héijem Niveau an de Schoulsport.

Wéi gesäit et mat de Strofen aus?

Wann ee sech net un d'Reegelen hält, do ginn d'Strofen adaptéiert, vill méi no uewen ugepasst.

D'Minimal-Strof geet erop vu 25 Euro op elo 100 Euro, déi maximal Sanktioun läit bei 500 Euro.



Déi nei Reegele gëlle bis d'Enn vum Joer, ausser de Couvre-feu, deen op e Mount ugesat ass.



Wann d'Chamber den Text e Mëttwoch de Mëtteg bis ofgeseent huet, wat jo de Fall dierft sinn, da kënnt de Staatsrot nach emol beieneen, fir d'Dispense vum zweete Vott ze ginn. Déi Reunioun soll e Mëttwoch den Owend oder spéitstens en Donneschdeg sinn. Dono da gëtt den Text am Mémorial publizéiert an ass dann och a Kraaft.



Da ginn e Mëttwoch de Mëtteg nach zwee weider Projete votéiert. Een, mat deem 60-Stonne- Wochen an essentielle Secteure méiglech gemaach ginn. Bei deem anere geet et drëm, Ersatz-Léierpersonal ze rekrutéieren, well Deeler vum aktuelle Corps enseignant ausfalen, notamment wéinst Quarantänen an Isolatiounen



Alleguerten d'Detailer fënnt een och um Internetsite vun der Chamber.

Suivéiert déi ëffentlech Sëtzung an der Chamber e Mëttwoch vu 15 Auer u live op RTL.lu.