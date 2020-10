147 Covid-19-Doudesaffer hu mer bis ewell ze bekloen. Mee wat sinn eigentlech d’Krittären, wéini eng Persoun als Covid-Doudege gëllt?

Jidder Persoun am Land, déi de Covid-19 huet a stierft, gëtt als Covid-Doudege gezielt. Ob de Virus elo Doudesursaach ass oder net, spillt keng Roll. Eng international Konventioun gesäit dat esou vir.

Dat wier, datt all d’Länner hir Covid-Doudeger op déi selwecht Manéier zielen. Dofir bräicht et eben eng einfach Reegel, erkläert den Dr Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Santé.

Wéilt een erausfannen, ob eng Persoun un oder just mam Virus gestuerwen ass, misst een all Kéiers eng Autopsie maachen. Dat wier opwenneg a komplizéiert a besonnesch bei ale Leit hätt d’Famill dacks keng Acceptanz dofir. Ma grad si sinn am meeschte betraff. 90% vun de Covid-Doudegen am Land hunn iwwer 69 Joer.

Wat postmortem nach ka gemaach ginn an och vun der Santé recommandéiert ass, si Covid-Tester. Ob dat herno och gemaach gëtt, hänkt awer vum Dokter of.

Ob ee Mënsch um Coronavirus gestuerwen ass oder just mam Virus, gëtt also egal wéi net consideréiert. Bedeit, datt d'Zuel vu Covid-Doudegen a Realitéit méi niddreg dierft sinn, wéi vun der Santé notéiert. Et kéint ee vu 85% vun der offizieller Zuel ausgoen, esou den Dr Schmit. Dat hätt eng däitsch Etüd mat 150 Autopsien erginn.

Geet ee vu 85% aus, wäre bis haut zu Lëtzebuerg 125 Persounen um Virus gestuerwen. Amplaz vun 147. Zuelespiller, déi an der ablécklecher eeschter Situatioun net onbedéngt relevant schéngen.