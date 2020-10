Déi nei Covid-Restriktiounen, dorënner d'Ausgangsspär, trieden no Mëtternuecht vun en Donneschdeg op e Freideg a Kraaft, esou de Mars Di Bartolomeo.

Dat sot ons den LSAP Deputéierten a Rapporter vum amendéierte Covid-Gesetz, no der Sitzung vun der Chamber Santéskommissioun um Donneschdeg de Moien. D'Parlament stëmmt no 14 Auer iwwert den neien Text of an deen dierf am Laf vum Nomëtte publizéiert ginn.

Suivéiert d'Sëtzung an der Chamber live vu 14 Auer un op RTL.lu.

De Staatsrot hat ze bedenke ginn, datt Leit, déi mat enger Aktivitéit am gaange sinn den Owend, riskéieren iwwerrascht ze ginn. Dorop ugeschwat huet de Mars Di Bartolomeo op d’Pressekonferenz vum Policeminister Henri Kox um Donneschdeg de Mëtte verwisen.

D’Deputéiert hunn um Donneschdeg de Moien eng Rei Upassungen un den aneren neie Covid-Reegelen ënnerholl. Sou gëtt d’Limitatioun vu Leit an de Grandes-Surfacen eleng op déi Fläche berechent vun de grousse Geschäfter iwwer 400 Quadratmeter, an net déi kleng Geschäfter oder d’Gäng an de Galerien.

Les nouvelles mesures Covid pourraient entrer en vigueur dès minuit (de jeudi à vendredi) - le rapport sur le projet de loi vient d'être adopté en commission parlementaire. Discussion et vote, aujourd'hui à partir de 14h00 en séance plénière pic.twitter.com/GPAFxXbzPR — Chambre des Députés (@ChambreLux) October 29, 2020

Déi nei Dispositiounen ginn en Donneschde de Mëtte viraussiichtlech mat de Stëmme vun de Regierungsparteie guttgeheescht. D’CSV huet Wëlles sech z’enthalen, d’ADR an déi Lénk wëllen dogéint stëmmen. D’Piraten wëllen ee vote séparé fir géint d’Ausgangsspär ze stëmmen an de Recht vum Text matzedroen.