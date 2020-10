Dat huet de Luxembourg Institut of science and technology RTL-geintiwwer bestätegt.

De LIST bestätegt, dass d'Ofwaasser-Analysen aus de leschten Deeg, déi dëse Freideg eréischt un d'Regierung wäerte geschéckt ginn, d'Tendenz aus de leschten Woche confirméieren, nämlech dass de Virus ëmmer méi an der Lëtzebuerger Populatioun present ass. D'Wäerter wären awer a verschiddene Kläranlagen stabel bliwwen. Eng weider Hausse vun den Neiinfektiounen an den nächsten Deeg, misst een deemno net fäerten, sou heescht et um Freideg de Mëtteg vum Luxembourg Insitute of Science and Technology.

Wéi ginn dës Analysen an de Kläranlagen gemaach? Wéi sécher sinn dës Donnéeën, och an Zäiten wou et vill reent, a wéi relevant ass dës Ofwaasser-Analys fir d'Decisiounen vun der Regierung?

