D'Lëtzebuerger Finanzbranche kuckt nees méi skeptesch an d'Zukunft, well de Coronavirus sech aktuell jo nees méi ausbreet.

De Gros, nämlech 60 Prozent, vun de Cheffe vu Finanzentreprisen hei am Land rechent fir 2020 mat manner Akommes ewéi nach uganks vum Joer erwaart. Dat geet aus engem aktuelle Sondage ervir, fir deen d'Agence Luxembourg for Finance ronn 400 Top-Leaderen vu Finanzentreprisë befrot huet.

E Véierel vun de Befroten huet uginn, dass d'Ëmfeld méi volatil gëtt an déi eege Firma viru groussen Erausfuerderunge steet.

All zweete Befrote schwätzt och vu Pläng vun der eegener Institutioun, d'Budgeten fir dat nächst Joer ze kierzen.

Positiv ass awer wuel, dass zwee Drëttel vun de Cheffen uginn hunn méi oder manner zouversiichtlech ze sinn wat d'Evolutioun vum Benefice fir d'Joer 2021 ugeet.

D'lescht Woch war de Chef vun Luxembourg for Finance Nicolas Mackel Invité bei eis um Radio.

D'Lëtzebuerger Finanzplaz wär bis elo relativ gutt duerch d'Corona-Kris komm. Am Confinement hätt - wéi iwwerall - natierlech komplett missten ëmgeschalt ginn. Vill Aktivitéite goufen digitaliséiert an et gouf op den Teletravail zeréckgegraff.