Dat huet den Tribunal administratif e Méindeg an engem Urteel vun 32 Säite festgehalen.

De sougenannte „Memorandum of Understanding“ tëscht dem Staat, der Gemeng vu Biissen a Google iwwert de geplangten Datazenter vum Internetris ass keen administratiivt Dokument, dat dem Mouvement écologique am Kader vum Transparenzgesetz vun 2018 huet misse kommunizéiert ginn. Dat huet den Tribunal administratif virgëschter an engem Uerteel vun 32 Säite festgehalen, dat eis virläit. De Riichteren no sinn am Dokument och vertraulech Informatiounen iwwert d'Strategie vun der Firma dran. Deemno huet de Mouvéco an 1. Instanz um Verwaltungsgeriicht net Recht kritt.

