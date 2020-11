Dës 12 Ekippe ginn exklusiv an der Educatioun, also an de Schoulen a Lycéeën agesat.

D'Koordinatioun am Educatiounsministère decidéiert, a wéi enge Schoulen déi mobil Unitéite gebraucht ginn. Eng vun dësen Ekippe war de Mëttwoch de Moien am Lënster Lycée am Asaz.

Zanter e Méinde sinn 12 mobil Ekippen ënnerwee, fir an de Schoulen Tester ze maachen. Tëscht 500 a 600 Schüler an Enseignantë kënnen esou all Dag getest ginn. D'Koordinatiouns-Cellule am Educatiounsministère decidéier,t a wéi enge Schoulen déi mobil Unitéite gebraucht ginn. Dat ass zum Beispill dann de Fall, wann ee Schüler positiv getest gouf an de Rescht vun der Klass elo a Quarantaine ass, also kee Kontakt méi mat anere Klassen huet.

Dat elo mobil Ekippen am ganze Land an de Schoulen ënnerwee sinn, huet eng Rëtsch Virdeeler. Virop, well all déi betraffe Schüler a Proffe beienee kënne getest ginn an och mateneen hir Resultater kréien.

D'Schüler hunn dann och de Choix, ob se en Ofstréch duerch de Mond oder duerch d'Nues gemaach kréien.

Den LNS huet déi mobil Ekippen an de leschte Wochen ausgebilt an ass och fir d'Analyse vun den PCR-Tester responsabel. Bannent 24 Stonne kréien d'Schüler an der Reegel hiert Resultat matgedeelt.