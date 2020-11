De Rechnungshaff rifft d’Regierung op, sech Gedanken iwwert d’Entwécklung vun der Schold ze maachen.

An hirem Avis zum Budgetsprojet fir 2021 warnt d’Institutioun, datt d’Staatsschold „signifikativ“ kéint klammen an den nächste Joren. Och wa se ënnert den europäesche budgetäre Limitte géing bleiwen, géing näischt garantéieren, datt déi Limitten net an „enger méi oder wéineger noer Zukunft“ awer iwwerschratt ginn.

De Rechnungshaff mengt donieft et wier „imperatif“, datt de Relance-Plang fir no der Kris sech net limitéiert un enger Refinanzéierung vun engem ekonomesche Modell, deen Ongerechtegkeeten an Ongläichheete géing droen. Beim Moosse vun der ekonomescher Leeschtung misst dem Bien être, mee och der Nohaltegkeet och Rechnung gedroe ginn, heescht et am Resumé vum Avis vum Rechnungshaff.