Wéi et an engem Schreiwes heescht, kritt den Testzenter vum LNS zu Diddeleng Enn November nei Ouvertureszäiten an et si méi Rendez-vouse méiglech.

Vum 29. November un ass den LNS-Testzenter per Drive-in um Terrain vum Labo accessibel an ass och sonndes op. Et ass deemno méiglech sech vu méindes bis sonndes tëscht 10 a 17 Auer testen ze loossen, mat enger Ordonnance vum Dokter an op Rendez-vous.

Vum 30. November un gëtt och d'Unzuel vun de Rendez-vousen erhéicht, fir bis zu 350 Ofstrécher den Dag kënnen ze maachen. Links PDF: Schreiwes vum LNS