Et ass eng grouss Demande am In- an am Ausland do, fir d’Lëtzebuerger Sprooch ze léieren an och richteg ze schreiwen.

D'Sprooch promovéieren, se an den Alldag integréieren an fir jiddereen zougänglech maachen - dat sinn d'Haaptziler vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch. Op enger Pressekonferenz zesumme mam Educatiounsminister Claude Meisch goufen déi nei Publikatioune vum ZLS an déi nei Funktionalitéite vum Lëtzebuerger Online-Dictionnaire, kuerz LOD, presentéiert.

Den Interessi net just un der geschwatener Sprooch, mee och un der Lëtzebuerger Orthographie wier iwwert déi lescht Joren immens geklommen, huet den Educatiounsminister Claude Meisch betount. Do ass den Online-Dictionnaire e wichtegen Outil, deen och dëst Joer weider ausgebaut gouf:

Iwwer 1.600 nei Wierder goufen integréiert, 500 Artikelen ausgebaut. Dat weist, datt mer eng dynamesch Sprooch hunn an och en Dictionnaire sech weider evoluéiere kann an doduerch, datt en online ass, e sech quasi Dag fir Dag kann erweideren.

Den LOD zielt an der Moyenne 2.500 Visiteuren pro Dag.

D'Gebäerdesprooch gouf och um Site agefouert, et kann een d'Wierder lauschteren an et ginn Iwwersetzungen op 5 Sproochen. Aktuell gëtt och un enger Applikatioun vum Dictionnaire geschafft.

Den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch bréngt donieft awer och eng ganz Partie Publikatiounen eraus, zum Beispill iwwert d'Verben oder d'Grammaire. Mat de Pärelen vun eiser Sprooch gëtt sech an engem nei Buch beschäftegt, wat dat éischt vun am Ganzen 12 Bänner soll sinn. An do ginn et eng ganz Partie Iddien dofir.

Den Direkter vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch Luc Marteling:



Zum Beispill de Lëtzebuerger Bezeechnunge fir Uebst, Geméis, Kraider, Gewierzer an Nëss: Dat ass net just flott z'illustréieren, mee kéint och e ganz praktesche Band ginn, deen ee gär zur Hand hëlt, net just an der Kichen, mee och soss. Wann een dat weider spënnt a mir bleiwen am Beräich vun der Kulinarik, kann een och e Band iwwert de Wäin oder Drëppe maachen. Eppes wat de Leit no um Häerz läit sinn Déierennimm, besonnesch Insekten.

Am Kader vum 150. Anniversaire vum Renert 2022 sollen eng Partie Versen aus dem Text vum Michel Rodange erausgegraff a markant Wierder erkläert ginn. Eng weider Publikatioun kéint sech zum Beispill mat Lëtzebuerger Frechheete beschäftegen, sou den Direkter vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch.