Déi aktuell Corona-Mesurë wäerten iwwert Feierdeeg net gelackert ginn a ginn op d'mannst bis den 15. Januar verlängert.

Ënnert anerem bleiwe Caféen, Restauranten a Fitnesszenteren zou. An den Akafszenteren goufen iwwerdeems d’Mesuren verschäerft. D’Consommatioun vun Iessen an den Grand-Surfacen gouf ënnersot.

De Frank Elsen war um Samschdeg mam Mikro ënnert Leit fir de Bols ze fillen:

Esou och hei op der Cloche d’Or. Gedrénks an Iessen, déi eigentlech fir matzehuelen geduecht sinn, dierfen net méi op der Plaz consomméiert ginn. Mir wollte wëssen,wat d’Leit dovunner halen. Dësen Akafszenter huet och selwer Mesure geholl, fir Clienten nach besser ze protegéieren. Nieft Masken, Desinfektiounsmëttel an Informatiounspanneauen gouf och een Persounenzilsystem agefouert, fir d’Unzuel vun de Clienten ze reguléieren. Dëse reegelt den Zougang iwwert een Ecran am Agang. Ass eng maximal Zuel vu Clienten erreecht, mussen d’Leit waarden an de Flux gëtt reguléiert. Eng weider Mesure, déi scho méi laang en place ass, ass dat sech 1 Persoun op 10 Metercarré ophalen dierf. Mir wollten wëssen, ob sech d’Leit sécher fillen.

D’Regierung hat ënnerstrach, dat Akafe keng Fräizäitbeschäftegung ass. Dowéinst hat se d’Populatioun opgefuerdert, d’Akeef séier ze maachen a wa méiglech eleng Akafen ze goen. Zu deene Recommandatioune waren d’Leit gedeelter Meenung.

Den Akafszenter Cloche d’Or huet 75.000 Quadratmeter.