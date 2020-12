Den LNS an d'Ligue Médico-Sociale mellen alle béid eng grouss Nofro bei de Corona-Tester fir kleng Kanner bannent den éischten 2 Wochen.

Bis ewell goufen an de Centres Médicaux-Sociaux (CMS) an der Stad, zu Ettelbréck an zu Diddeleng Tester duerchgefouert. An Zukunft gëtt dës Offer mam CMS zu Wolz erweidert.

Ausgebilten Infirmièrë vun der Ligue Médico-Sociale maachen an de Centres Médicaux-Sociaux en Ofstréch an der Nues. Dës gi vun de Mataarbechter vum LNS an de Labo zu Diddeleng transportéiert an do ausgewäert.

Vu méindes bis freides kënnen d'Kanner tëscht 8.30 an 12 Auer op de Coronavirus getest ginn. Eng Ordonnance vum Dokter ass obligatoresch. Läit dës vir, kënnen d'Elteren e Rendez-vous op der Online-Plattform huelen. Huet dat concernéiert Kand keng Matricule, muss e Rendez-vous via Mail (tracing@ligue.lu) oder Telefon (22 00 99 66) gemaach ginn.

D'Resultat vum Test gëtt bannent engem Zäitraum vun 48 Stonne per SMS vum LNS matgedeelt. Am Fall vun engem positive Resultat setzt sech en Dokter vum LNS perséinlech mat der Famill a Verbindung.

Communiqué

Tests COVID-19 pour les enfants de 2 à 6 ans : Le LNS et la Ligue Médico-Sociale enregistrent une forte demande au cours des deux premières semaines

Le Laboratoire national de santé (LNS) et la Ligue Médico-Sociale (Ligue) ont, au cours des deux premières semaines, enregistré une forte demande pour les tests COVID-19 proposés conjointement aux enfants. Les tests effectués dans les Centres Médicaux-Sociaux (CMS) de la Ligue à Luxembourg-Ville, Ettelbruck et Dudelange, seront prochainement étendus au CMS de Wiltz.

Les tests, qui ont débuté le 25 novembre, s'adressent aux enfants âgés de deux à six ans. Dans les CMS respectifs, des infirmières pour enfants spécialement formées de la Ligue effectuent les prélèvements par le nez. Les écouvillons sont ensuite acheminés par le personnel du LNS au laboratoire à Dudelange, où ils sont évalués, puis un rapport d'analyse est établi. Outre ces tâches, le LNS fournit le matériel nécessaire, tel que des écouvillons ou des emballages pour le transport des échantillons.



Adapté aux enfants : personnel spécialement formé

Les tests se déroulent du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h 00. Un accent particulier est mis sur une approche adaptée aux enfants pour les tests de frottis. Les infirmières pédiatriques de la Ligue sont formées pédagogiquement pour impliquer les garçons et les filles de sorte que l'atmosphère pendant les frottis soit aussi détendue que possible.

Les parents qui souhaitent faire tester leurs enfants ont besoin d'un certificat médical. S'il est disponible, un rendez-vous peut être pris dans l'un des CMS sur la plateforme en ligne trilingue (FR/DE/EN) de la Ligue (https://myligue.ligue.lu/fr/prise-rendez-vous/CO/VID). Si l'enfant à tester n'a pas de numéro d'identification national (Matricule), le rendez-vous doit être fixé par e-mail à tracing@ligue.lu ou par téléphone au 22 00 99 66. Le résultat du test sera communiqué par le LNS aux parents concernés dans les 48 heures. En cas de résultat positif, un médecin du LNS contactera les parents personnellement pour communiquer le résultat.

Complémentaire : regroupement efficace des compétences

Le Pr Dr Friedrich Mühlschlegel, directeur du LNS, se réjouit que le LNS puisse à nouveau mettre l'expertise de son équipe au service de la lutte contre le COVID-19 dans le cadre d'une coopération complémentaire avec un autre acteur majeur du système de santé national : « La Ligue est au service du pays et de sa population depuis plus de 100 ans, et notre travail quotidien, en tant que LNS, vise également à assurer la meilleure santé possible aux habitants du Luxembourg et de la Grande Région. Le fait que nous mis en place les tests pour les enfants en peu de temps prouve également la capacité du Luxembourg à mettre en commun les compétences existantes de manière rapide et efficace. La réaction des parents aux deux premières semaines de tests montre que nous avons, une fois de plus, très bien réussi à le faire en coopération avec la Ligue. »