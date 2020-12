Holland huet no der Annonce, datt an England eng nei Versioun vum Coronavirus entdeckt gouf, d'Flich aus Groussbritannien gestoppt.

D'Luxair flitt den Ament jo och 1 bis 2 Mol den Dag op London an géing op alle Fall mol nach den 21, 22 an 23. Dezember fléien. „Mir fléien sou laang mir kënnen“ huet den Generaldirekter Gilles Feith e Sonndeg de Moien op Nofro hin gesot.

Et wär den Ament och keng Changementer virgesinn. Zu Lëtzebuerg wär d'Situatioun och anescht, well et hätt ee quasi vun der Reprise u gratis PCR-Tester fir all Passagéier um Luxairport ugebueden. De Gilles Feith fënnt donieft, dass et hëllefräich wier, fir d'PCR-Tester mat Schnelltester ze completéieren. Da wéissten d'Leit och bis de PCR-Test kënnt, ob se de Virus hunn oder net a kéinten dann déi néideg Mesuren huelen.

Et hätt een scho méi dacks vu Mutatiounen héieren, zum Beispill am Summer a Spuenien. Do wären awer ni weider Restriktioune geholl ginn, sou de Luxair Generaldirekter.

