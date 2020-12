"Fir en effikassen Tracing misste sech d'Zuelen nach emol hallwéieren", sou de Xavier Bettel e Méindeg op der Pressekonferenz.

D'Tendenz géing an déi richteg Richtung goen, ma d'Zuele wieren awer nach ze héich. Fir d'Verbreedung vum Coronavirus anzedämmen, sollen dowéinst nei Mesuren a Kraaft trieden. Fir een effikassen Tracing missten d'Zuele sech nach emol hallwéieren. Dat sot de Premier Xavier Bettel e Méindeg de Mëtteg op enger gemeinsamer Pressekonferenz mat der Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

Vum 26. Dezember u geet Lëtzebuerg an een neie Lockdown. Dat bis den 10. Januar.

Vum 4. Januar un ass fir eng Woch Homeschooling virgesinn. De Peri- a Parascolaire bleiwen zou. Dat selwecht gëllt fir Museksschoulen, Conservatoiren a Crèchen. Elteren hunn da fir déi Zäit och nees Recht op Congé pour raisons familiales.

Vum Premier war et och nach emol den Appell, datt den Teletravail soll iwwerall verstäerkt ginn, fir datt déi sozial Kontakter weider reduzéiert ginn.

De Couvre-feu gëtt donieft ëm 2 Stonnen no vir verréckelt ginn, dat heescht, d'Ausgangsspär gëllt vun 21 Auer un. Protokoller ginn iwwerdeems gehéicht, wann ee géint d'Corona-Mesurë verstéisst. De Montant läit elo net méi bei 145 Euro, mä bei 300 Euro. D'Consommatioun vun Alkohol dobausse gëtt verbueden.

Eng weider Mesure ass d'Fermeture vun net-essentielle Butteker a Solarien, Coiffeurssalonen, Salons de beauté an Tattoo-Studioe vum 26. Dezember un. Bäihëllefe fir de Commerce gi wéinst dem neie Lockdown erweidert. Well d'Butteker hir Diere mussen zoumaachen, gëtt fir d'Solden een neien Datum gesicht. Restauranten dierfe weiderhin de Service Take Away ubidden an och heem liwweren. Och d'Geschäfter kënnen de Service Click & Collect ubidden.

D'Steiererklärung fir d'Joer 2019 muss net fir den 31. Dezember deposéiert sinn. Hei gouf den Delai op den 31. Mäerz 2021 verlängert. Weider Detailer am Schreiwes vum Finanzministère.

Bei de sportlechen Aktivitéiten ass just nach private Sport erlaabt.

En Dënschdeg de Moie kënnt um 8 Auer déi parlamentaresch Santéskommissioun beieneen. De Vott vun den neie Mesuren ass fir en Donneschdeg de Moien an der Plenière am Cercle virgesinn.

Éischt Impfungen zu Lëtzebuerg vum 28. Dezember un

De 26. Dezember soll déi éischt Liwwerung mat Vaccine vu Biontech/Pfizer zu Lëtzebuerg ukommen, esou dass den 28. géif ugefaange gi mat impfen. Dat huet de Premier Xavier Bettel e Méindeg de Mëtteg op der Pressekonferenz matgedeelt. Klickt hei, fir op den Artikel mat weideren Detailer ze kommen.

D'Pressekonferenz am Replay