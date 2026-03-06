Beim Diesel ass et vun e Samschdeg un eng Hausse vu 7,6 Cent de Liter - dat, nodeems de Präis eréischt en Donneschdeg ëm 21,1 Cent méi deier gouf. Fir de Liter Diesel bezilt een deemno vun e Samschdeg un 1,772 Euro.
Dem 95er Bensinn ass et eng Hausse vu 4,5 Cent op dann 1,56 Euro de Liter. De Masutt (10ppm) gëtt och vun e Samschdeg un e bësse méi deier - 7,9 Cent muss ee méi bezuelen De Präis klëmmt domat op insgesamt 1,22 Euro de Liter.
Am Reportage vun e Freideg huet d’Marlène Clement mat Leit geschwat, déi e no der héijer Hausse tanke waren, awer och mam Romain Pütz, President vun der Fédération des Exploitants de Stations-Service, deen ënnert anerem erkläert huet, wéi de Präis op der Pompel reguléiert gëtt. Kuckt hei de Reportage: