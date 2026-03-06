RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op der PompelPräis vum Diesel zitt nach emol un, och 95er Bensinn gëtt elo méi deier

RTL Lëtzebuerg
Vun e Samschdeg u bezilt ee méi fir Diesel a 95er Bensinn. Den 98er Bensinn bleift onverännert bei 1,64 Euro de Liter.
Update: 06.03.2026 19:30
© AFP

Beim Diesel ass et vun e Samschdeg un eng Hausse vu 7,6 Cent de Liter - dat, nodeems de Präis eréischt en Donneschdeg ëm 21,1 Cent méi deier gouf. Fir de Liter Diesel bezilt een deemno vun e Samschdeg un 1,772 Euro.

Dem 95er Bensinn ass et eng Hausse vu 4,5 Cent op dann 1,56 Euro de Liter. De Masutt (10ppm) gëtt och vun e Samschdeg un e bësse méi deier - 7,9 Cent muss ee méi bezuelen De Präis klëmmt domat op insgesamt 1,22 Euro de Liter.

Am Reportage vun e Freideg huet d’Marlène Clement mat Leit geschwat, déi e no der héijer Hausse tanke waren, awer och mam Romain Pütz, President vun der Fédération des Exploitants de Stations-Service, deen ënnert anerem erkläert huet, wéi de Präis op der Pompel reguléiert gëtt. Kuckt hei de Reportage:

Pëtrolspräisser zéie wéinst Krich am Iran un: Wat denken d'Leit zu Lëtzebuerg?
Vill Leit sinn nach virun der Hausse op der Pompel séier tanke gaangen, anerer hu misse méi déif an d’Täsch gräifen.

© RTL-Grafik

D’Pëtrolspräisser am Iwwerbléck.

Minister Lex Delles iwwer Energiepräisser
"Et weist nach eng Kéier, wéi ofhängeg mir sinn“

Am meeschte gelies
Sollt Fransouse rapatriéieren
Fliger vun Air France konnt wéinst Rakéitebeschoss net zu Dubai landen
Krich am Noen Osten
Luxair-CEO ass "immens houfreg", nodeems iwwer 200 Leit rapatriéiert goufen
Video
Fotoen
27
Visitt op Madrid
Groussherzoglech Koppel gouf am spuenesche Palais empfaangen
Video
Fotoen
Pilote vum 3. Rapatriementsvol
"Wéi mir d'Leit u Bord begréisst hunn, hu mir och d'Emotioune gespuert a gesinn"
Video
Fotoen
Iwwerhëlt Successioun vum Steve Thull
Claude Robinet gëtt neie Chef d'état-major vun der Arméi
Audio
Fotoen
8
Weider News
CFL deele mat
Wéinst Streik an der Belsch kann et zu Perturbatiounen am Reseau kommen
Iwwert de Weekend
Gréissere Chantier um Gaasperecher Kräiz
Unanime ugeholl
Chamber stëmmt fir Finanzéierungsgesetz fir Ausbau vu Stater Gare
5
Nom Accident op der A6 en Dënschdeg
D'Vitess bleift op enger Streck vu 500 Meter op 90 km/h limitéiert
Eng liicht Hausse géigeniwwer dem Rekord vun 2024
D'Zich vun den CFL hunn zejoert 31,4 Millioune Passagéier gezielt
Verbesserung oder nach méi Problemer?
Quaie bei der Busgare Luxexpo änneren nees vum 1. Mäerz un
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.