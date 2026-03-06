RTL TodayRTL Today
David Winter
Dëst wieren den 3. an de 4. Fluch zeréck op Lëtzebuerg, zënter deem sech an der Regioun de Konflikt zougespëtzt huet.
Update: 06.03.2026 09:01
Hei gesäit een eng Luxair-Maschinn, déi en Donneschdeg zu Lëtzebuerg um Findel gelant war.
© Christophe Hochard

Beim 3. Vol handelt et sech ëm e Luxair-Fluch vu Hurghada aus, deen awer vu Maskat am Oman aus gestart ass an an Ägypten tëschegelant ass.

Um kuerz viru 7 Auer e Freideg de Moien ass de Fluch zu Hurghada an Ägypten gestart a soll um kuerz virun 11 Auer e Freideg de Moien um Findel landen. U Bord sinn 181 Passagéier, dovunner 3 Puppelcher an 12 Kanner. Dat confirméieren e Freideg de Moien och déi zoustänneg Lëtzebuerger Ministèren.

Véierte Vol mat Militärfliger

E weidere Vol e Freideg ass mat engem Militärfliger vun der MRTT-Flott(Multi-Role Tanker Transport) geplangt a soll e Freideg den Owend dann am Grand-Duché landen. Hei sollen 200 Leit transportéiert ginn. Dëse Fliger wier dann och schonn zu Maskat am Oman gelant. Am Laf vum Moie soll dëse Fluch starten.

De Communiqué vum Mobilitéits- an Ausseministère
Troisième vol de rapatriement en route vers le Luxembourg et un quatrième à atterri à Mascate

