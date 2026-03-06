Beim 3. Vol handelt et sech ëm e Luxair-Fluch vu Hurghada aus, deen awer vu Maskat am Oman aus gestart ass an an Ägypten tëschegelant ass.
Um kuerz viru 7 Auer e Freideg de Moien ass de Fluch zu Hurghada an Ägypten gestart a soll um kuerz virun 11 Auer e Freideg de Moien um Findel landen. U Bord sinn 181 Passagéier, dovunner 3 Puppelcher an 12 Kanner. Dat confirméieren e Freideg de Moien och déi zoustänneg Lëtzebuerger Ministèren.
E weidere Vol e Freideg ass mat engem Militärfliger vun der MRTT-Flott(Multi-Role Tanker Transport) geplangt a soll e Freideg den Owend dann am Grand-Duché landen. Hei sollen 200 Leit transportéiert ginn. Dëse Fliger wier dann och schonn zu Maskat am Oman gelant. Am Laf vum Moie soll dëse Fluch starten.