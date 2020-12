Et ass déi lescht Zeitung am Print nämlech vum „Lëtzebuerger Journal“. Vum 1. Januar 2021 u gëtt et de Journal just nach am digitale Format.

Dat géif een als Chance gesinn, schreift déi nei Chef-Redactrice Melody Hansen an hirem Editorial um 31. Dezember 2020. Et wéilt a wäert een inklusiv an divers schaffen, mat enger Ekipp, déi zum selwechten Deel aus Fraen a Männer besteet.