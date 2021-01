Aus dem Spezial-Rapport vum Rechnungshaff, deen e Méindeg de Mëtteg verëffentlecht ginn ass, geet ervir, datt et beim Projet un Dokumentatioun feelt.

De Verkaf vum Terrain un de griichesche Jughurtsproduzent Fage ass informell verhandelt ginn. Et ass net gewosst wéi eng Krittären d’Decisioun vum Wirtschaftsministère – ënnert dem LSAP-Minister Etienne Schneider - motivéiert hunn, fir de staatlechen Terrain zu Diddeleng/Beetebuerg ze verkafen amplaz een Droit de superficie ze ginn. Dat steet am Spezial- Rapport vum Rechnungshaff, deen e Méindeg de Mëtteg verëffentlecht ginn ass.

PDF: Schreiwes vum Rechnungshaff

Der Cour des comptes no géing et un Dokumentatioun feelen: ausser Joresrapporte vu Betriber, puer internen Notten an e puer E-Maile géingen déi verschidden Dossiere keen industrielle Projet detailléieren. Vun dohier wier et onméiglech, ze wëssen, ob déi Projeten eppes dem Land géinge bréngen oder geographesch Sënn maachen. Donieft wieren all d’Decisioune vum Wirtschaftsministère, fir en Terrain ze verkafen oder en Droit de superficie ze ginn, ouni d’Commission spéciale an där och de Finanzministère vertrueden ass, geholl ginn. D’selwecht gëllt fir de Präis vun 30 Milliounen Euro fir 15 Hektar, deen ouni Interventioun vum Comité d’acquisition geschitt wier.

De Rechnungshaff mécht eng Rei Recommandatiounen, fir eng méi transparent an novollzéibar Prozedur bei der Vente vu staatlechen Terrainen ze schafen.

Fage hat am September ugekënnegt, op säi Projet vun enger Fabrick hei am Land ze verzichten, a sot se géingen den Terrain fir de selwechte Präis dem Staat zeréckverkafen.